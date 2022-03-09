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韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高

全球疫情與重症率明顯緩和，韓國和香港近期卻傳出壞消息，不但確診人數日日破紀錄，重症及死亡人數也激增，超越歐美國家成為目前全球疫情最嚴重區域。

By 台灣英文新聞
2022/03/09 15:34
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）韓國、香港已超越歐美，成全球疫情最嚴重國家之一，韓國8日境內新增34萬2446例確診，香港則不到一個月累積確診數達50萬，且死亡率為全球最高。

隨著疫苗覆蓋率增加，全球疫情與重症率明顯緩和，韓國和香港近期卻傳出壞消息，不但確診人數日日破紀錄，重症及死亡人數也激增，超越歐美國家成為目前全球疫情最嚴重區域。

綜合媒體報導，韓國境內疫情迅速擴大，確診人數在短短4天內就增加100萬例，8日境內新增34萬2446例確診，累計達521萬2118例，從疫情發展累計圖中可以看到韓國疫情持續升溫的狀況，不過韓聯社報導，專家認為韓國疫情已進入頂點，約一到兩週後就會出現轉折下降態勢。

至於香港，由於中國「清零」政策持續進行，造成政府與民眾極大壓力，港府已祭出疫情來最嚴格的防疫規定，包括禁止2人以上的集會，而機場變為PCR檢測區，旅客檢測呈陰性後才能前往隔離14天，飯店除加強消毒，也提供隔離民眾心理諮詢服務。

目前香港死亡人口多落在沒有施打疫苗的老年人，香港大學醫學專家估計，截至4月底，這座擁有740萬人口的城市，可能會有約430萬感染新冠肺炎，死亡人數為5000人。

據報導，香港的民生機構大受衝擊，醫院、隔離中心和殯儀館人滿為患，而公共交通樞紐、商場、郵局、超市和藥店都因嚴重的人力短缺而難以運營，許多店家已拉下鐵捲門，暫時停止營業。

此外，許多香港民眾擔心未來可能會有更大規模的封鎖，造成一系列恐慌性購買，食品價格飆升，超市貨架每天都被清空，狀況相當混亂。

韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高

韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高

韓國、香港疫情發展趨勢。(圖/COVID-19全球疫情地圖)
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香港
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