台灣監察院公布104人財產申報：蔡總統存款5564萬•賴副總統房貸1681萬　唐鳳強調「未持有比特幣」

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）監察院今天(9日) 公布最新一期廉政專刊，總統蔡英文存款5564萬餘元，較上次申報增加約280萬元、選舉補助款則剩1.1億，另外繼承7筆土地。副總統賴清德則在台南安平買新房，房貸1681萬元。

監察院今天公布第182期廉政專刊，內有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、衛福部長陳時中等104人次財產申報內容。

蔡總統

蔡總統在110年11月1日的定期申報中，較109年的申報資料中，新增5筆位在台北市文山區、士林區、中山區及內湖區及2筆位在新北市板橋區的土地，另新增1筆在台北市中山區的建物，也是繼承得來。

蔡總統在備註欄中指出，母親在107年3月3日逝世，遺產繼承手續只完成不動產的9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，且是信託業承受有困難的不動產，而得免予信託；其餘遺產包含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產，仍在母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。

另外，蔡總統信託4筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；以及信託2筆建物，分別位在台北市大安區、新北市永和區，都與上次申報時相同。

存款部份，蔡總統有新台幣5564萬9898元，較上次申報增加約280萬元。

蔡總統在備註欄中，載明委託律師在彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至110年11月1日，帳戶餘額1億1102萬9332元。

中央社報導, 蔡總統持有的有價證券總價額新台幣413萬6370 元，為持有中正企業股份有限公司的股票41萬3637股。另以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。

另外，蔡總統還擁有「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」2本書的著作權，價額無法估計，也與上次申報時相同。

根據中選會109年1月17日新聞稿指出，第15任總統、副總統選舉當選人蔡英文、賴清德獲得新台幣2億4510萬餘元的選舉補助款。

賴副總統

副總統賴清德與配偶吳玫如的申報內容中，在110年3月24日以2442萬買入1筆土地，同時以838萬元買入1筆建物，都位在台南市安平區；並在110年1月8日賣出位在台南市中西區的土地及建物。另有一輛汽車。

賴副總統存款152萬1152元，較上次申報時的644萬2060元減少約492萬元。另有債務1681萬234元為房貸。

行政院長

行政院長蘇貞昌存款為新台幣1544萬元，另有6筆儲蓄型保單，累積已繳逾千萬元；行政院政務委員唐鳳則於備註說明，自就職日起至申報日止，均未持有比特幣。

蘇貞昌與配偶詹秀齡持有5筆土地及1筆建物，其中4筆土地為耕地，另有5筆土地、3筆建物交付信託，皆與上次申報相同。

存款部分，2人共有新台幣1544萬3446元，較前次申報的2630萬6118元，減少約1086萬元，另有6筆儲蓄型保單，累積已繳1121萬33元；2人也各自新增400萬元的債權。

行政院副院長

行政院副院長沈榮津與配偶沈陳明玉共有1筆土地2筆建物分別位於台北市與台南市，存款740萬397元、有價證券8萬1100元、11筆已繳1512萬812元的保單；另有位於台北市與台南市的12筆土地與1筆建物，以及11家上市櫃股票交付信託。

政務委員唐鳳等人

政務委員唐鳳則有1筆位於新北市的土地與建物，存款34萬8080元、債務為1553萬4106元，用於購置不動產與週轉金。唐鳳也於備註上說明，她自就職日起至申報日止，均未持有比特幣及其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬商品。她擬於今年開設虛擬通貨帳戶，是為開發運算系統做準備，並非理財之用。

政務委員鄧振中與配偶王美連有3筆土地、2筆建物都在台北市，存款為新台幣675萬4620元、7筆儲蓄型保單累積已繳655萬722元；另有1筆土地與建物，以及中華電股票交付信託。

政務委員黃致達與配偶陳怡婷有32筆土地分別在雙北與宜蘭，絕大多數為耕地，另有1筆建物在台北市，存款為332萬9501元、房貸43萬788元；2人尚有在宜蘭縣的19筆土地、2筆建物，以及4家上市櫃股票交付信託。

政務委員郭耀煌與配偶黃齡誼有1筆在台南市的土地與建物，存款296萬6162元、有價證券1752萬9355元、基金收益752萬9355元，還有1筆集合五年債336萬5669元，並有7筆累積繳納549萬734元的儲蓄型與投資型保單；另尚有1筆也是在台南市的土地與建物交付信託。

政務委員林萬億有15筆土地，存款為816萬8211元、10筆已繳1126萬85元的儲蓄型保單，另有1筆位於台北市的土地與建物交付信託。

衛福部長

衛福部長陳時中存款新台幣474萬餘元，較109年申報時增加115萬元，另外有債務5053萬餘元，但他在一年內已經還掉353萬元的房貸。

陳時中與配偶孫琬玲持有1筆土地及2筆建物，另有位於雙北與高雄的9筆土地、7筆建物交付信託。現金18萬元、存款474萬3050元，與109年申報的359萬元相比增加115萬元。4筆儲蓄型保單已繳247萬3668元；另有1張高爾夫球證30萬元、2件樂器170萬元、珠寶1件40萬元，與上次申報相同。

陳時中還有1筆400萬元的債權、2筆債務5053萬9844元皆為房貸，相比去年申報，已還款353萬餘元的房貸；另有1筆事業投資300萬元，是從民國98年起投資的牙醫診所。

國防部長

邱國正擁有1筆在新北市永和的土地及1筆建物、信託1筆在高雄市左營的土地及1筆建物；存款507萬4337元；9張儲蓄型壽險，累積已繳保費621萬8328元。另外信託台積電股票4749股，以票面價額10元計算總額為4萬7490元。

外交部長

吳釗燮擁有1筆在台北市文山區的土地及3筆建物，信託2筆位在彰化的土地；另有一輛納智捷汽車；現金33萬4440元、存款974萬670元。

法務部長

法務部長蔡清祥擁有1筆在台北市信義區的土地及6筆建物、信託3筆位在新竹市的土地及3筆建物。存款326萬9057元；4張保單累積已繳保費363萬5926元。另有債務682萬987元為房貸。

交通部長

交通部長王國材擁有1筆位在新北市新莊區的土地及2筆建物，存款1246萬6677元，有價證券總價額390萬5722元。保單13張，累積已繳保費631萬6788元。另有債務729萬9290元為個人金融貸款。

文化部長

文化部長李永得與配偶民進黨立委邱議瑩擁有3筆位在高雄的土地及2筆建物，存款1056萬7637元；9張儲蓄型、年金型保單，累積已繳保費1319萬4676元。另有事業投資玉山社出版事業股份有限公司100萬元。

農委會主委

農委會主委陳吉仲擁有1筆位在基隆的土地及2筆建物、2輛汽車，存款107萬2086元。21張保單累積已繳保費406萬288元。債務105萬8827元為房貸及週轉金。

金管會主委

金管會主委黃天牧擁5筆位在台北市士林的土地及1筆建物，存款1489萬3825元，有價證券總價額627萬2950元、黃金存摺53萬8560元，9張保單累積已繳保費1026萬1834元。另外信託台灣水泥、嘉新水泥、南亞塑膠工業、中國鋼鐵等國內上市櫃股票，總價額249萬8020元。

總統府秘書長

總統府秘書長李大維擁有在台北市大安區及美國的2筆土地及2筆建物，在109年以140萬元買入一輛LEXUS汽車。存款3474萬8819元，有價證券總價額3152萬3960元；一張台北球場會員證價值100萬元。保險部分，累積已繳保費1770萬9871元；另信託國內上市櫃股票總價額208萬7940元。

已故駐泰代表李應元最後申報

另外，前駐泰代表李應元去年罹癌病逝，在他生前的最後一次財產申報中，存款8926萬7491元，有價證券總價額1486萬6590元；保單32張，累積已繳保費2391萬4038元。