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中台灣大火6死！17房違法隔成41間出租套房　房東遭重罰144萬

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 14:38
台中興中街大樓6日火災釀6死6傷。（圖/中央社）

台中興中街大樓6日火災釀6死6傷。（圖/中央社）

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台中市中區一出租套房大樓6日發生大火造成6死6傷悲劇，莊姓女房東因違反建築法遭罰144萬元。

台中市興中街大樓起火造成6死，起火原因為一養羊鄭姓男房客積欠租金並與莊姓女屋主有糾紛，女屋主要他搬家而心生不滿，他於6日下午以打火機點燃2樓雜物，想要教訓女屋主，沒想到釀成大禍。鄭姓男子與女屋主依涉嫌公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

發生火災後經查，都發局昨天派員到現場勘查，確認大樓遭擅自變更隔間，從原先17間房的旅店違規增置到現在的41間。

都發局指出，興中街大樓於民國75年申請建築使用執照是8戶集合住宅大樓，86年申請變更使用2、5、6、7樓作為旅館使用，核定17間房；到93年由觀旅局核准登記旅館業，但因經營期間申請8次停業，旅館登記證於108年被觀旅局註銷。

都發局表示，3月8日派員至現場勘查，發現此案擅自變更隔間，該建築物2樓到7樓及頂樓違建共計41間房間，包括：原核准住宅3樓、4樓各2間共4間，擅自變更為12間；原核准旅館2樓、5樓、6樓、7樓共17間，擅自變更為24間；另頂樓違章5間房間。

都發局指出，此案已違反建築法規定擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報。都發局將依違反建築法第73條第1項、第77-2條第1項規定、第77條第3項規定，按不同罰則分別罰緩新台幣6萬元每戶共處罰新台幣18萬元罰鍰。全案8戶共裁處所有權人（房東）計新台幣144萬元罰鍰。
台中
出租套房
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