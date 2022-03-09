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3/9台灣本土+3　 皆與屏東宮廟旅遊團相關　含2例台南新營某醫院藥事人員　另有74例境外移入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 14:16
3/9台灣本土+3　 皆與屏東宮廟旅遊團相關　含2例台南新營某醫院藥事人員　另有74例境外移入

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增77例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及74例境外移入(54例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，皆與屏東宮廟旅遊團相關，其中台南2例、高雄1例。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(11例)、美國(4例)、印尼及印度(各3例)、泰國、新加坡及澳大利亞(各2例)、比利時、菲律賓、丹麥、帛琉、法國、柬埔寨、香港、波蘭及巴西(各1例)移入，另38例調查中。入境日介於今(2022)年2月10日至3月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,999例確診，分別為5,470例境外移入，15,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
台南
高雄
屏東宮廟旅遊團
屏東旅遊團

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