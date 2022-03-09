超夯！台灣首屆馬祖國際藝術島延長觀展時間　一個月內破萬旅客造訪

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 馬祖國際藝術島自今(9)日起延長周末觀展時間。

首屆馬祖國際藝術島概念主題為島嶼釀(Island Brew)，於4鄉5島展開8個跨類型策展計畫、呈現41組國內外藝術團隊與在地共創，包含39件作品及3大展覽空間，已於上個月中隆重開幕，不到一個月已吸引破萬旅次登島造訪展區，旅宿業也紛紛傳出滿團消息。

主辦單位文化總會及連江縣政府今（9）日宣布，本周末起的周六、日觀展時間將延長1小時至傍晚17時。另外，對展期間無緣造訪馬祖的國人，藝術島策展人將於3月13日台北舉行策展分享會，開放民眾報名參加。

「馬祖國際藝術島」於臉書公告，每日觀展時間均於上午10時開始，原僅至下午16時止，即日起周六、日觀展時間延長1小時至17時。兩大展區「53據點」及「77據點」的定時導覽，周一至五有10:00、11:00、13:00、14:00、15:00​計5場，周六日則有10:00、11:00、13:00、​14:00、15:00、16:00​共6場。

主辦單位文總指出，馬祖國際藝術島的「島嶼釀」護照，深受旅客喜愛，日前多個發送點均被索取一空，已緊急加印，追加送貨至各索取點（南竿：機場/福澳碼頭/民俗文物館/遊客中心，北竿：機場/白沙港碼頭），惟數量有限，取完為止。

「馬祖國際藝術島策展人分享會」將於13日下午14時將於文化總會舉行，由總策劃及策展人介紹並展示相關創作，分享在馬祖的策展秘辛，名額限量50人，報名可洽馬祖國際藝術島臉書專頁。

文總指出，預計於下周末前往馬祖的旅客，則可把握島上的兩場藝文活動，19日晚間19時在南竿民俗文物館，將由桃園市敦青舞蹈團帶來《軍民一家‧桃園眷村情》演出； 20日15時一樣在南竿民俗文物館，則有馬祖角力隊《對摔》紀錄片放映會，敬邀旅客及民眾共襄盛舉。