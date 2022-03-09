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蔡英文領軍「女力之夜」 關注性別平等、氣候變遷

「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week）系列活動包含3月15日將舉辦的「氣候領袖正義論壇」，3月14日至25日期間的27場CSW平行活動。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 11:26
外交部於8日晚間舉辦「女力之夜」，總統蔡英文、外交部長吳釗燮與女性駐台使節代表團合影。（圖／外交部）

外交部於8日晚間舉辦「女力之夜」，總統蔡英文、外交部長吳釗燮與女性駐台使節代表團合影。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部昨（8）日晚間於台北賓館舉辦「女力之夜」著重於性別平等與氣候變遷的兩大主題，總統蔡英文鼓勵公私部門持續為達成上述兩項目標努力，駐台使節團團長哈菁絲大使則表示，推動性別平等就是推動經濟成長，從而落實永續發展。

8日國際婦女節，「女力之夜」為外交部與婦女權益促進委員會的「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week）系列活動揭開序幕，活動呼應本年聯合國第66屆婦女地位委員會（CSW66）性別平等與氣候變遷的主題，期盼各界共同守護環境，扭轉氣候變遷，政界、商界以及學界女性代表應邀出席，與會者逾200人。

蔡英文致詞表示，據行政院2022年性別圖像報告，台灣性別平等整體表現位居全球第六名，也是亞洲的第一名，台灣的女性立法委員比率高達近42%。另外，台灣近年也與理念相近國家合作，就婦女賦權及性別平等的議題，積極地為國際社會作出貢獻。我國也正在修訂氣候變遷因應法，希望透過政府政策的引導，讓女性獲得更多支持及參與決策的機會。總統並鼓勵公私部門持續努力，一同為推動性別平等與氣候變遷的目標而努力。

吳釗燮部長致則指出，為呼應CSW66主題，「台灣性別平等週」活動包含3月15日將舉辦的「氣候領袖正義論壇」，台灣的非政府組織也成功申辦3月14日至25日期間的27場CSW平行活動。透過邀請全球女性領袖分享她們的經歷與觀點，參考各國經驗，促使女性在守護地球的相關決策扮演更關鍵角色。

哈菁絲大使強調性別平等在聯合國推動永續發展的重要性。由於氣候變遷限縮女性原已受限的發展空間，對女性衝擊比男性更顯著，進一步阻礙她們的創造力。因此，推動性別平等就是推動經濟成長，推動經濟成長才能進一步落實永續發展。

外交部表示，活動期間歡迎共同推動在婦權會推特@womensrightsTW發起的性平倡議活動，以 #TaiwanforHer、#Taiwan4ClimateJustice，進行網路線上串連，宣揚台灣推動性別平等成果，並呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。

相關資訊如下：

2022台灣性別平等週系列活動資訊請參考：https://www.tgew.org
女力之夜
性別平等
氣候變遷
台灣性別平等週
氣候領袖正義論壇
聯合國第66屆婦女地位委員會
女性領袖
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