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蘋果最平價新 iPhone 正式亮相　台灣為首波開賣國家之一

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 11:03
蘋果最新平價iPhone SE於今日線上春季發表會正式亮相（圖取自Apple網頁apple.com）

蘋果最新平價iPhone SE於今日線上春季發表會正式亮相（圖取自Apple網頁apple.com）

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 蘋果最新平價iPhone SE於今日線上春季發表會正式亮相，台灣為首波開賣國家之一。

蘋果今（9日）舉辦 2022 年首場發表會， CEO 庫克介紹新一代的 iPhone，包括為 iPhone 13 / 13 Pro 新配色「綠色」，以及新一代 iPhone SE，相較於iPhone系列，最新款價格十分親民。

新款iPhone SE支援5G行動網路，4.7吋顯示螢幕，A15仿生晶片驅動的全新相機系統，提供智慧型HDR 4、攝影風格、深度融合等技術，以及可辨識人臉的「人像」模式。

iPhone SE採用目前智慧型手機裡最堅固的前後玻璃，與iPhone 13 Pro及iPhone 13的機背材質相同；具備IP67等級的防潑抗水與防塵效果，並搭載Home鍵及Touch ID指紋辨識功能，電池續航上也有所進步。

iPhone SE有3種內建記憶體容量，包括64GB、128GB、256GB，售價分別為1萬3900元、1萬5500元、1萬9000元，三種外觀午夜色、星光色和紅色可選擇。

iPhone SE將於3 月 11 日晚上 9 點開始預訂，3 月 18 日開始發售。
蘋果
iPhone SE

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