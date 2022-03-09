加入抵制 麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂暫停在俄營運

速食連鎖龍頭麥當勞8日宣布暫停在俄國的營運，聲援烏克蘭。（圖／美聯社） 速食連鎖龍頭麥當勞8日宣布暫停在俄國的營運，聲援烏克蘭。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）《路透社》報導，俄羅斯侵略行徑囂張，造成二戰以來最大難民潮，世界各國加大對俄國制裁，美國更於8日禁止進口俄國石油。麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂等跨國企業，也於同日相繼宣布暫停在俄國的營運，聲援烏克蘭。

隨著九零年代蘇聯解體，象徵資本主義的麥當勞（McDonald’s）、星巴克（Starbucks）、可口可樂（Coca-Cola）、百事可樂（PepsiCo）紛紛進駐俄國。

俄國入侵烏克蘭，蘋果（Apple）、信用卡支付龍頭Visa、宜家家居（Ikea）、Netflix、時尚品牌Levi’s和Burberry紛紛宣布抵制俄國，麥當勞8日宣布俄羅斯境內850間門市暫停營業，其位於莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）的該國首間分店也不例外。麥當勞首席執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）在一份公司內部聲明中表示，目前無法預測何時能重開當地門市。但麥當勞承諾仍將向當地的6.2萬名員工持續支薪。

星巴克也宣布將暫停在俄國的所有商業活動，包括產品運輸及門市營運。星巴克表示，目前俄國至少有逾100家門市，將為2000名員工提供生活上的支持。

先前因為未曾參與抵制，而遭烏克蘭連鎖超市下架的可口可樂，以及被烏克蘭官方推特喊話應有所作為的百事可樂，也於同日宣布停止在俄國的業務。

面對批評與壓力，可口可樂也宣布暫停在俄國的商業活動，並表示「我們心繫著因為烏克蘭這起悲劇事件而承受不合理影響的民眾。」

被點名的百事可樂則發表聲明指出，「有鑑於烏克蘭所發生的駭人事件，我們宣布暫停銷售百事可樂，以及我們在俄國的全球飲料品牌，包括 七喜（7Up） 和美年達（Mirinda）」。