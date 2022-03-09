【俄烏戰爭效應】美國總統拜登8日宣布: 禁止進口俄羅斯石油

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）拜登總統周二（3月8日）宣布對俄羅斯採取進一步懲罰措施，「讓俄羅斯為其對烏克蘭無端和無理的戰爭付出代價」，他在當天下達對俄羅斯石油的進口禁令。

根據美國能源信息署 (EIA) 的數據，去年，俄羅斯在美國進口原油和石油產品的來源國當中排名第三，僅次於加拿大和墨西哥，進口量為每天 67. 2萬桶（一桶為159 升），佔美國進口總量近 8%。與歐洲相比，美對俄能源進口的依賴程度要低得多。

烏克蘭戰爭爆發以來，美國國會對行政當局新近也加大了施壓，要求政府在懲罰性措施中增加禁止進口俄羅斯石油。由於替代供油方不易敲定，且戰爭導致汽油價格飆升，華盛頓政府曾十分憂慮。上周日，一加侖（約3.8公升）普通汽油的全國平均價自 2008 年以來首次超過 4 美元（3.68 歐元）。 加上美國通貨膨脹持續攀高，美國政界擔心民眾的不滿情緒直接影響今年下半年的期中選舉。

德國之聲報導, 德國政府周一(7日) 宣布繼續購買俄羅斯的天然氣和原油。這也是因為德國在能源領域對俄羅斯的依賴無法在數天之內得到化解，超過一半以上的德國能源需要從俄羅斯進口。周二拜登宣布停止進口俄羅斯原油時稱，事先已經跟包括德國在內的歐洲國家進行過磋商和協調。

據 Politico報導，英國也將開始對俄羅斯石油加以制裁，但實施制需要推延到今年年底，此前必須有數月的準備期，便於國際市場進行相應的調整，避免出現搶購石油產品的情況。路透社報導，英國因此暫時不會對俄羅斯天然氣下達制裁令，英國從俄羅斯進口的天然氣只佔全部進口量的5%。