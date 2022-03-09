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別再說不怕輕症 研究指COVID-19確會使「腦子縮小」

腦霧、嗅味覺失調就是新冠肺炎導致腦部損傷的證據

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/09 09:43
腦部示意圖（圖／Pixabay）

腦部示意圖（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）關於新冠肺炎（COVID-19）會導致腦霧（brain fog）、嗅味覺失調等難以預料的後遺症，已有許多案例，而最新英國研究則證實了，患者腦部果真出現受損、腦容量「縮水」跡象。

路透報導，這項由牛津大學進行、發表在《自然》期刊的研究，檢視了785名51至81歲受試者的兩次腦部掃描影像，兩次檢查的間隔平均為141天。其中401人在兩次檢查之間，罹患了COVID。

比對結果後發現，患者的腦部約會縮小0.2%至2%，處理情緒與記憶的區塊灰質減少，而掌管嗅覺的部分則出現損傷。年長者情況較嚴重，但可怕的是，就算是無須住院診治的輕症、無症狀患者，都難倖免，腦部執行功能（executive function）有所惡化，從而影響專注力與組織能力。

過去已有研究指出，因染疫導致的腦霧，會損及患者的注意力、專注力、記憶力以及處理資訊的能力。

不過，由於研究當時英國正處於Alpha病毒株肆虐時期，無法得悉Delta變異株會否導致同樣病症。腦部損傷是永久抑或暫時性的，也尚需更多研究。此外，研究人員並未說明施打疫苗是否會降低腦傷風險，但英國國家衛生單位2月時引據15項研究發現，接種疫苗者，出現長新冠（long COVID）後遺症的機率約為不打疫苗者的一半。
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