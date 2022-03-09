【快問快答】 飛彈來襲一般民眾怎麼辦？蘇揆當場愣住10多秒　國防部長忙解圍

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌2/22到立法院備詢，當國民黨立委賴士葆質詢時提問「若兩岸打起來，院長要不要站到第一線？」蘇貞昌強調，若真的開戰，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」，要表達「保護自我的決心」。蘇貞昌當天稍晚並在臉書回應說，身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」他認為，台灣人不是被嚇大的！

昨3月8日在立法院備詢時，被問到防空警報若響起，警示3分鐘後飛彈即將來襲，國軍以外的一般民眾該怎麼辦？對此提問，蘇貞昌一時愣住(00:34) ，沉默超過10秒，只見國防部長邱國正快步上前解圍，對立委林為洲回應「就地疏散前往建築物或地下車站避難......」，才化解尷尬。

民進黨立委林宜瑾8日質詢時說，台南永康在6天內停5次電，可以說是全台最悲情的城市；行政院長蘇貞昌表達歉意，也說已拜託經濟部長王美花在6個月內，要弄好電網等問題。

立法院會8日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

來自台南市立委第4選區（永康區、新市區、新化區）的林宜瑾，質詢時提到，在3日全台大停電前，2日永康區復國路就停電，加上後面幾天，6天共停電5次，真的是最悲情的城市。

林宜瑾指出，她了解這是供電系統穩定度的問題，而7日王美花已提呈「303停電事故檢討報告」，當中提到，台電在組織管理上，研議增設風險管理專責單位，也要提高電網管理層級，但現在民怨沸騰，民眾需要合理解釋，到底有什麼具體改善措施。

此外，林宜瑾也說，服務處接到民眾的電話，稱附近的工廠下午會停電4個小時，但這次有先講。

蘇貞昌說，他要跟民眾說聲抱歉，政府做很多努力，但沒想到第一線人員的操作失誤，產生這麼大的困難，這實在不應該，已經讓台電董事長、總經理辭職，並追究相關人員責任。

不過，蘇貞昌強調，未來不要再發生比較重要，所以政府這幾年很努力，盡管電源準備足夠，但是電網還需要再加強，他已經拜託王美花怎樣在6個月內，處理好相關的內部控制及操作、電網等問題。

王美花表示，從這次第一線的操作錯誤，未來怎麼加強專業訓練，這是第一要務；電網部分，包括廠內的保護機制，以及廠外、廠網的保護機制，這很專業，會在短期內檢視，並且邀請國內外專家討論。

王美花也提到，分散式的電源確實是現在非常重要的政策，台電進行新的電網建設時，需要立委多幫忙協調，因為以往在建設電網時，會碰到民眾抗爭，但對國家來講，集中式跟分散式的電源應該同時併用，這可以分散風險。

王美花也說，有關永康停電狀況，她已請人員去了解，原因與地點都不太一樣，也有去永康查核有無異常情形。