【俄烏戰爭第13日】俄軍提供人道走廊讓居民撤離　澤倫斯基批西方承諾皆空話　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄烏戰爭第13日，在入侵的俄國軍隊開設人道走廊後，烏克蘭官員表示，今天已開始從烏國東北部城市蘇米（Sumy)、首都基輔（Kyiv）附近城鎮伊爾平（Irpin）撤離平民。但烏克蘭馬立波市（Mariupol）已被俄羅斯軍隊圍城，在沒水、沒電、停止供暖幾天下來，總統澤倫斯基表示當地有名孩童死於脫水，並譴責西方未履行保護烏克蘭的「承諾」。

中央社、外媒報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在一段影片中說：「2022年了，（竟有孩子）死於脫水。」他把俄國轟炸烏克蘭城市引發的人道危機，比擬為二戰時期納粹入侵所導致的危機。

澤倫斯基還譴責，西方未履行保護烏克蘭不受俄國攻擊的「承諾」。他表示，「13天了，我們一直聽到承諾，13天來我們一直被告知會有空中支援，會有飛機，他們會送來給我們。」

「但那項職責也落在西方世界13天來還無法做決定的人身上，那些人未能保障俄羅斯刺客不進入烏克蘭的天空。」

另外，在俄羅斯開戰烏克蘭邁入第13天，俄軍7日第三度宣布停火後開放人道走廊。據俄國國防部指稱，在烏克蘭的俄軍已從格林威治時間7時起實施「沉默機制」，提供人道走廊讓居民撤離。

而基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）則表示：「截至上午9時30分（格林威治時間7時30分）已撤離逾150人，還在持續（撤離）行動。」

但烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則在電視上表示，已派出30輛巴士經人道走廊前往遭俄軍圍困的港市馬立波接運居民。但她指控，跡象顯示俄軍對人道援助路線的方向開火。

烏克蘭國防部發言人推文說，俄軍砲擊馬立波平民的撤離路線，已違反了停火協議。他呼籲各界加強對俄國施壓，迫使俄方信守停火承諾。