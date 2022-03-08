台灣303停電檢討報告出爐　經濟部：人為疏失及系統韌性問題

經濟部長王美花（左）今赴立院備詢 為303大停電鞠躬致歉。 經濟部長王美花（左）今赴立院備詢 為303大停電鞠躬致歉。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）303大停電造成全台高達549萬用戶停電，民怨四起。經濟部今（8）日公布停電事故檢討報告，內容指台電公司興達電廠開關場於當天隔離開關投入測試時，因維護及值班人員沒有先確認相鄰斷路器是否有絕緣氣體，造成設備發生短路，使興達電廠運轉中的5部機組全部跳脫，也導致多個變電所及電廠跳脫。

經濟部提出5大改善對策，包括設置風險管控專責單位及提高電網管理層級、強化電網韌性設計、邀請國內外電力系統專機協助診斷、強化人員訓練與風險意識、建議投入國家資源以加速提升電網「韌性」。

經濟部表示，這次事故肇因於台電公司人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。在興達電廠方面，事故顯示人員危害意識不足，人員操作對於可能出現風險缺乏認知；在電網部分，因用電需求持續增加，但所需新增擴建電網建設因民眾嚴重抗爭而推動困難，導致南部電網集中於龍崎超高壓變電所，增加系統運轉風險。

調查指出，斷路器3540因檢測發現絕緣氣體六氟化硫（SF6）含水量過高，因此將該斷路器所屬區間的六氟化硫回收，當日相關人員進行隔離開關3541操作測試時，在未確認相鄰區間的絕緣氣體SF6壓力情形，導致操作後發生短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所發電機組全數跳脫。

經濟部指出，龍崎超高壓變電所是南部供電樞紐，因此南部地區包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠均受到影響而跳脫，合計減少約1050萬瓩的供電能力，相當於當日全電力系統用電需求的1/3。

由於機組跳脫造成南部地區供需失衡，系統自動切離保護，全台電力系統受到瞬間頻率變化影響，引發中、北部地區低頻卸載，導致中、北部部分地區也有用戶停電。總計全台停電戶數約549萬戶，經全力搶修，事故當日中午12時已復電7成，晚上9時31分全數復電。

經濟部3日、5日、6日邀集外部專家學者意見，指出事故肇因，第一個為人為因素，第二個是在人為因素導致事故發生後，系統出現「韌性」問題，不應過度專注基層失誤，台電發輸配電部門建立業務相關韌性指標，逐年檢討。