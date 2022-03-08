【72秒完成註冊、不怕客人不還錢】先買後付品牌「Atome」會員數以倍數成長　呆帳低於1%的關鍵竟是…

消費者在結帳時，只要掃描商家QR Code，輸入消費金額後，便可完成付款。（Atome 提供） 消費者在結帳時，只要掃描商家QR Code，輸入消費金額後，便可完成付款。（Atome 提供）

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）瞄準學生、無卡和菜籃族，來自新加坡的先買後付領導品牌「Atome」於去年底進軍台灣，主打註冊簡便、快速，僅需72秒即可完成，且提供三期零利率服務，短短數月會員數以倍數成長，合作廠商也突破數百個，還曾讓遠雄廣場客單價提升了20％，並推升全館業績成長5％。究竟「Atome」有何魔力能在極短時間內吸引消費者目光？又是如何創造出零售業和消費者雙贏局面呢？

「Atome」是一家成立於2019年的BNPL（Buy now, pay later，意即先買後付）公司，在全球與5000多家線上和實體零售商合作，包括Sephora、Agoda、ZALORA、SHEIN、Zara、Marks & Spencer、Charles & Keith、Aldo 和 Pandora等知名廠商。

而在國內的合作夥伴則橫跨時尚、美妝、生活家居、文創與運動等多領域，例如東森購物網ETMall、 博客來、bookwalker、 Owndays、iFG遠雄廣場、禮客暢貨中心、統領廣場、True Yoga Fitness & Yoga Edition、LHS 採寓生活館及Saneology 山內學等。

Atome表示，台灣用戶只要在App Store或者Google Play下載Atome app，並符合以下兩個條件 即可註冊：年滿20歲的台灣居民（需持有身分證） ，並擁有有效及可驗證的台灣行動電話號碼；註冊時綁定簽帳金融卡或合作銀行帳戶，以及上傳身分證正反面後便完成註冊。

由於Atome是運用精準的AI技術查驗用戶資格，包含讀取用戶身份證上的資料，以確保用戶是合法的使用者，因此不像申請信用卡般需要等待至少７天以上的人工審核時間。

但Atome提醒，AI判別技術會透過用戶持有電子郵件及電話號碼的使用時間長短進行判別，若用戶的電子郵件及電話號碼使用時間不長，或剛被註冊，系統就會判定此用戶為潛在的詐欺或偽造帳號。如遇到此情況Atome會要求用戶提供更多個人資料做驗證，或是直接拒絕該用戶的申請需求。

消費者在結帳時，只要掃描商家QR Code，輸入消費金額後，便可完成付款。購買時只須先支付1/3，於購買後30天內支付1/3、再於60天內支付剩下的1/3，也就是說總共分三期付款且零利率，Atome盼能帶給消費者輕鬆體驗先買後付、無壓力的購物模式。

（Atome 提供）

很多人會擔心先買後付的模式是否造成消費者欠債、合作夥伴收不錢的惡性循環。Atome強調，交易完成後，Atome會在3日內把錢付給商家，如果消費者如果不還錢，風險會落在Atome身上。

因此Atome會監看用戶的交易頻度、交易金額、是否按時還款、不正常交易紀錄如單日交易金額太多或太高。但若用戶在進行較高金額的交易時，AI技術會進行更嚴格審慎的評估，並同步查看用戶過去的交易及還款記錄，以確保用戶的信用風險。

一旦用戶錯過付款時間，就會暫停用戶帳戶，若用戶希望恢復使用 Atome，會需要繳納 200 元的一次性的行政費用以恢復帳號。

Atome強調，不管是用戶審核或信用監督方面，對自家的AI系統相當有信心，也因此呆帳（不還錢）比率才能低於1％。

這2年來新冠疫情對台灣零售業帶來很大的衝擊，Atome卻選擇在去年11月進軍台灣。Atome台灣總經理洪偉洲認為，台灣是非常適合推廣BNPL的市場，加上Covid-19疫情對台灣零售業來說是一個很大的考驗，零售業非常需要目前市場上能得到的所有支持，透過新的合作夥伴關係和電子商務創新，先買後付可以在推動零售業復甦方面扮演重要角色。

洪偉洲強調，Atome將持續在台灣拓展各類型網購與零售通路，希望能讓更多台灣大眾能於喜歡的商店、品牌店家使用先買後付便捷服務，讓台灣人享有更多元且負擔較輕的支付體驗。

另外，為配合38婦女節檔期，以及慶祝與新夥伴東森購物網ETMall、 博客來的合作，即日起至3月20日只要於東森購物網，不限 Atome 新舊戶消費滿2,000元現折200元 、滿5,000元現折500元、滿10,000元現折800元，以及滿20,000元現折7%，最高現折2688！

至3月31日止，Atome首購用戶於博客來可享滿500元現折200元，或滿20,000元現折2,000元的現折優惠(擇一回饋)，此外再搭配「博客來3/7-3/8會員日」、「3/17博客來樂購日」與「3/28 博客來讀書日」等平台優惠檔期，多重折扣可享最高6至8折的超殺優惠！