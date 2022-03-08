2022年LLB國手選拔賽首度移師「臺東」 台灣世界少棒聯盟成立

首度移師至「臺東」舉辦的2022年LLB少棒及青少棒國手選拔賽，將由「 台灣世界少棒聯盟」、「中華民國棒球協會」、「臺東縣政府」 以及「謝國城棒球文教基金」共同舉辦，並分別由「中華電信」 及「台灣中油公司潤滑油事業部」透過資源的挹注，期盼透過賽事周邊活動規劃，更加普及棒球運動風氣。

台灣世界少棒聯盟（TLLB），為世界少棒聯盟Little League Baseball（LLB）總會於台灣區之官方認證分區組織， 自2022年起負責臺灣區（LLB）所有事務， 包含臺灣地區LLB推廣、球隊登錄及選拔賽…等， 並於國內推廣幼兒及少年棒球運動，增進幼兒及少年國際視野， 且自今年起也首度開放球隊使用『網路』加盟， 後續賽事報名也將讓球隊至活動官網報名。

LLB選拔賽前往棒球的原鄉「臺東」舉辦，為讓自全國各縣市， 遠道而來的球隊體驗「臺東」獨有的文化， 台灣世界少棒聯盟與臺東縣延平鄉公所合作，於4/ 16在紅葉國小舉辦開幕園遊會，安排吃喝玩樂相關活動， 並提供園遊券，讓參賽球隊免費體驗布農文化特色。

此外，於選拔賽中榮獲冠軍的球隊， 台灣世界少棒聯盟也參考LLB世界冠軍的獎典， 設計冠軍錦旗及冠軍牌，希望獲得冠軍殊榮的球隊有全新的感受， 而針對前往亞太區的代表隊，台灣世界少棒聯盟也設計全新的球衣， 希望出征的球隊，可以拿下好成績前進世界大賽。

中華電信冠名贊助本屆LLB少棒選拔賽，賽事全名為「 中華電信謝國城全國少棒錦標賽」，更以「中華電信5G挺棒 舞動精采」為主題，期盼小將們除了熱愛棒球， 更能感受到自己的努力被看到，盡全力展現球場自我精采， 中華電信也將扮演幕後推手，全力支持少棒小將們， 讓小將們盡情揮棒，勇奪亞太區代表權，前進威廉波特， 重現獲勝榮光，同時，參與「中華電信5G挺棒 舞動精采」棒球公益活動，贊助4所偏鄉少棒球具， 並邀請球星至偏鄉舉辦棒球營，紮根基層，培育少棒幼苗。

此外，中華電信提供所有選手家長Hami Video「運動館」14天免費體驗， 讓比賽期間許多少棒選手家長受工作或交通等因素無法到場觀賽， 能透過Hami Video即時觀看賽事，為孩子們加油， 小將們也同時感受來自親友的關愛與鼓勵，賽事期間， 中華電信MOD、Hami Video提供賽事轉播，讓國人一起為小將們精采表現集氣， 邁向威廉波特夢想殿堂。

「台灣中油潤滑油事業部」這次以『潤滑．最缺乏關注的青少棒』 為出發，冠名贊助「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」； 台灣中油潤滑油事業部了解，青少年處在青黃不接的青春期階段， 浮躁、情緒、課業等…，與學校、家庭、朋友之間是最需要被關心， 如同需要潤滑油能磨合彼此情感，讓一切好轉。

除賽事冠名贊助外， 台灣中油潤滑油事業部提供資源缺乏的偏鄉學校「球具贊助」 以及參賽學校「機油」， 讓球隊交通車及球場相關機具都能維持在最佳狀態，同時， 鼓勵所有選手在最好的訓練環境下，取得國手資格， 進而在出國比賽為國爭光的道路上，感受「國光牌一路相挺， 讓一切好轉！」

「2022年中華電信謝國城全國少棒錦標賽」於4/17-24，「 2022年國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」於4/23-5/ 1在臺東棒球村舉辦，並自3/7起開始報名。

照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供