俄烏戰爭台灣統獨傾向獲關注 游盈隆：政大選研中心調查拉高「維持現狀」錯覺

台灣民意基金會發布最新全國民調，董事長游盈隆指出，台灣獨立已經成為台灣社會主流民意，是近六成台灣成年人的集體願望。（圖/游盈隆臉書） 台灣民意基金會發布最新全國民調，董事長游盈隆指出，台灣獨立已經成為台灣社會主流民意，是近六成台灣成年人的集體願望。（圖/游盈隆臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）在俄烏戰爭台灣民眾統獨傾向獲關注之際，台灣民意基金會今（8）日引用去年底調查結果指出，加上解釋調查方法論的差異，反駁日前政大選研中心調查所宣稱「維持現狀」為最大民意的民調結果。

中國近年對台持續文攻武嚇，台海局勢不斷升溫，2022 年 2 月 24 日俄烏戰爭爆發，統獨問題再成舉世焦點。 據政大選研中心的2021 年 6 月舉行全國性民調顯示，4.5%台灣人為「急統」(急著統一)，14.4%為「急獨」(急著獨立)，高達73.2%希望維持現狀，似與當前社會意向有所出入。

台灣民意基金會2021年12月再度舉行全國性民調發現，52.7%民眾支持台灣獨立（獨派），16%屬意兩岸統一（統派），16.9%希望維持現狀（現派）， 14.3％不知道或拒答。若與該基金會最近一期民調相比，獨派增加 6.1 個百分點，現派減少 9.4 個百分點，統派增加 4.9 個百分點。

台灣民意基金會2021年12月全國民調顯示，台灣民眾以統派為主流，對比2021年7月民調，現派減少，統派、獨派增加。（圖／取自台灣民意基金會「解開台灣人統獨傾向之謎」專題報告書）

民調結果清楚顯示，台灣人統獨傾向在這半年間出現明顯變化，現狀派減，獨派和統派各有一些增長， 但主流民意期盼未來邁向獨立的意向更趨清晰。游盈隆也提出調研方法論差異也會導出迥然不同的結果。

游指出，仔細看「政大選研版」的維持現狀，其內部異質性頗高，因為這項測量將四種明顯涉及受訪者統、獨、或維持現狀的偏好一律歸類在「維持現狀」，這自然會出現高比例「維持現狀」的錯覺，或許可以稱之為「奧利佛錯覺」（Oliver illusion）；如果分類精細一點，結果肯定很不一樣。

台灣民意基金會民調12月民調透露，總體而言，近六成的台灣成年人期盼未來台灣要獨立，但只有約二成態度強烈，三成三態度溫和，5.8％為隱性台獨；近二成期盼未來兩岸統一的人當中，只有 2.5%態度強烈，13.5% 態度溫和，3.5%隱性統派；而永遠的現派僅為7.6%。由此可見，台灣成年人對台灣的未來有期望、有憧憬、有偏好，而溫和派佔了絕大多數。

以七分類台灣人統獨傾向測量工具呈現2021年12月民調結果。（圖／取自台灣民意基金會「解開台灣人統獨傾向之謎」專題報告書）

游盈隆強調，台灣人的民族認同與統獨傾向，其實是台灣統獨問題的一體兩面，不但是台灣長期政治發展的中心問題， 也是牽動兩岸關係演變的關鍵變數。經過三十年來統派、獨派及現狀派的角力，台灣獨立已經成為台灣社會主流民意，是近六成台灣成年人的集體願望，這樣的主流民意不但已經形成，而且已經是相當穩定的力量，有長期堅實經驗科學證據佐證。

游盈隆也指出，因台灣藍綠官方長期都宣傳「維持現狀」的主張，使得「維持現狀」 的選項相當程度上仍然屬於一種「社會可欲」(social desirable）的選項，以致於某個程度隱藏了台灣民意的真相。他強調，這不僅嚴重誤導國際視聽，對台灣整體利益的傷害是重大且深遠的。

台灣民意基金會本次民調訪問期間是2021年12月20、21日，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1069人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負三個百分點。調查依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。 經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。