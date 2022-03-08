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比五月天門票還難搶！台灣綠光《人間條件七》重返舞台　北中南巡迴場次搶先看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/08 17:20
綠光劇團《人間條件七》重返舞台(圖/綠光劇團)

綠光劇團《人間條件七》重返舞台(圖/綠光劇團)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 綠光劇團代表作《人間條件七》將於今年5月起台北、台中、高雄重回舞台巡演。

吳念真執導的國民舞台劇《人間條件》系列，20年間6部作品問世成為經典，《人間條件七》於去前推出短短1小時便售出破1萬張，啟售日票房直衝8成，更是創下劇團歷史新高，戲迷直呼，「比五月天演唱會門票還難搶！」，然而因為疫情緣故取消演出，讓不少粉絲失望。

隨著疫情趨緩措施鬆綁，綠光劇團今(8)日宣布，經過半年多的沉澱，《人七》確定5月起回歸，將展開北中南共14個場次巡演與觀眾重逢，為身處後疫情時代的人們投注更多的溫暖與感動。

《人七》故事描述1970年代工廠女工，將女工們為養家餬口「奉獻自己青春、禁錮自己夢想」的無奈鮮活地呈現在舞台上。由「金馬」林美秀、「金馬」陳竹昇、「金鐘」楊麗音鍍金實力派演員主演，加上「金曲」謝銘祐跨刀演出獻唱。三八婦女節當天，編導吳念真率全體演員向台灣辛苦的女性及鳳飛飛致上最高的敬意。

楊麗音與林美秀在劇中飾演母女，林美秀說，「吳導的劇本是挖出自己內心的東西在寫，但卻也會讓我們體會、回憶自己人生許多事情。阿蘭就像我自己人生的下半場，看到她就像在照鏡子，很多往事都會湧上心頭，我們要互相面勉勵。」

《人間條件七─我是一片雲》5月起將在台北、台中、高雄重啟。5月13日至22日在台北國家戲劇院演出，接著6月11日在高雄衛武營國家歌劇院，6月17日至6月18日在台中國家歌劇院演出。

購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團網站查詢。

場次表

台北國家戲劇院
5/13 (五) 19:30
5/14 (六) 14:30、19:30
5/15 (日) 14:30、19:30
5/20 (五) 19:30
5/21 (六) 14:30、19:30
5/22 (日) 14:30

台中國家歌劇院大劇院
6/17 (五) 19:30
6/18 (六) 14:30、19:30

高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院
6/11 (六) 14:30、19:30
綠光劇團
人間條件
吳念真

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