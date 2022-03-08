台灣唯一入榜金控公司！富邦金控品牌力享譽國際

富邦金控再傳國際捷報，三度蟬聯《Brand Finance》全球500大最有價值品牌， 穩居台灣金融業第一！英國品牌諮詢機構《Brand Finance》日前公布「2022年全球500大最有價值品牌 (Global 500 2022)」排行榜，台灣今年僅三家公司入選， 富邦金控不僅連續三年躋身排行，拿下全球排名第385名， 更是台灣唯一入榜的金控公司。 富邦金控旗下子公司台北富邦銀行亦連續三年入選「2022年全球 500大銀行品牌(Banking 500 2022)」，名列全球第218名。 富邦金控的卓越經營績效及品牌力再獲國際殊榮肯定， 顯示富邦金控逐步實現「成為亞洲一流金融機構」的願景， 與國際品牌比肩而立。

《Brand Finance》1996年於英國倫敦成立， 為一專業品牌價值評估諮詢公司，深入研究全球逾5,000家企業 ，每年透過品牌力、品牌忠誠度、品牌知名度、 企業財務表現與投資、市場佔有率及獲利能力等指標， 換算出企業的品牌價值， 為國際最具指標性的品牌價值評估機構之一。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力以創新的金融科技， 提供消費者最完整多元的金融商品與優質服務， 持續強化富邦金控的品牌形象及市場地位， 全台金融業唯一連續三年入選《Brand Finance》「全球500大最有價值品牌」 是對富邦金控品牌價值的高度讚揚！

富邦金控已連續十三年穩居台灣金融業獲利王寶座，2021年全年 度自結稅後淨利首次突破千億元，達1,446億元， 資產價值高達十兆元，並連續四年獲選《Fortune》全球50 0大企業。富邦金控同時深耕永續經營， 於國際四大永續評比成績連年遞進， 已連續五年入選道瓊世界指數成分股； 連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續五年入選MSCI 永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比「 雙項A級」榮譽；在Sustainalytics ESG評比更位居全球保險產業前三名。

為實現無接觸金融，開發多項行動支付創新功能， 帶動線上支付人數及交易量持續提升， 目前超過八成的刷卡量係來自線上刷卡交易， 成功引導消費習慣轉型，是後疫情時代活絡消費市場的重要推手； 此外，更運用AI簡化貸款流程，解決中小企業融資痛點， 連續兩年獲政府紓困振興評比民營銀行效率第一名； 結合大數據技術推廣安養信託， 連續四年獲金管會評鑑為安養信託績優銀行。

在追求永續發展上，北富銀致力踐行企業社會責任，創產業之先， 推出線上線下手語翻譯服務，保障聽語障人士金融服務進用權； 完成台灣首筆經第三方國際標準認證之綠色聯貸案， 取得可持續發展債券認證並發行首檔可持續發展債券， 風電融資金額及件數居台資銀行之冠，榮獲金管會「 綠能科技產業特別獎」及「循環經濟產業特別獎」等7項績優表揚、 「臺灣企業永續獎」創新成長獎、資誠「第五屆永續影響力獎」 銀獎及《The Asset》「台灣年度綠色專案」等多項榮譽，為客戶、 產業及社會創造多元價值。

除了台北富邦銀行外，富邦金控主要子公司的優異表現， 為富邦金控品牌價值提升貢獻良多。富邦人壽穩健深耕保險產業，2 021年全年稅後淨利突破千億元，較2020年成長68%， 並持續獲得國內外專業獎項肯定，包括十度獲《World Finance》雜誌評比為「台灣最佳保險公司」、 連續十二年獲「保險龍鳳獎」畢業生最嚮往加入壽險公司冠軍、 連續五年奪「保險品質獎」四項特優肯定，及「台灣永續行動金獎」 、「台灣永續投資典範獎」等榮耀。

富邦證券深耕數位金融，疫情期間有效提供零接觸服務，加上202 1年台股資金動能充沛，帶動全年稅後淨利達70.8億、年增68 %，營運表現並獲《財訊》三度頒發財富管理大獎「 最佳財富管理券商」、連續兩年財訊金融獎「最佳券商形象」及《 今周刊》「最佳財富管理券商獎特優」等多項殊榮。