新北小科學家斜槓食農展成果 與女性科學大師面對面

新北市察「鹽」觀色科學探究活動頒獎典禮今(8)日 在淡江大學舉行，共9校10個班級透過實驗了解食安議題，歷經長 達3個月競賽由桃子腳國中小、八里國中及大觀國中3個班級脫穎而 出，由教育局副局長歐人豪、淡江大學何啟東副校長及台灣默克陳委 承總經理表揚。適逢婦女節邀請第7屆台灣傑出女科學家新秀獎得主 陳韻如博士分享科學研究生涯甘苦談，讓現場250位師生聽得津津 有味。

教育局表示，今(2022)年與淡江大學科教中心合作辦理察「鹽」 觀色科學探究活動已邁向第2屆，去(2021)年11月起，來自9 校包含桃子腳國中小、八里國中、大觀國中、文山國中、深坑國中、 中和國中2班、三重高中國中部、秀峰高中國中部、 樹林高中國中部共10班級參加， 讓學生透過科學實驗驗證生活常見食安議題。

學生在校種植各類葉菜， 學習透過實驗方式控制蔬菜生長並記錄成長差異， 並由淡大團隊到校協助學生在收成後用儀器檢測硝酸鹽含量， 最後評審委員對班級所呈現實驗技巧、 紀錄及自錄實驗成果影片評分，選出桃子腳國中小、 八里國中及大觀國中3班獲獎。

淡江大學科教中心主任王伯昌教授表示，學生除學習科學探究與實作 步驟，也體會耕種所需付出大量心力， 更搭配學校課程讓學習更深化。此項實驗與食安議題環環相扣。 孩子在過程中學習分辨易混淆化合物，了解亞硝胺才是真正致癌物， 而硝酸鹽是植物生長所須氮化合物但有機會在體內反應成亞硝胺， 另外亞硝酸鹽是肉類製品的保色與防腐劑。 學生也更清楚各類蔬菜透過不同耕作方式可以讓硝酸鹽含量降低， 體驗科學研究樂趣。

另活動提供實驗器材和協助技術指導的台灣默克生命科學事業體總經 理陳委承表示，默克與淡江大學長期合作將科學樂趣推廣到校園中， 同學們在這活動展現了豐富的好奇心與勇於挑戰的精神， 期許未來有更多學生投入科學領域。

適逢婦女節活動邀請第7屆「台灣傑出女科學家新秀獎」 得主陳韻如博士， 分享蛋白質與神經退化疾病研究以及投入科學研究生涯的甘苦經驗。 她表示，「鼓勵大家找到屬於自己的夢想並堅定信念， 期許將來立足台灣、放眼世界」。在場年輕女學生聽得津津有味， 在心中點起科學夢想火炬。 下午活動更安排參觀淡江大學化學系精密儀器實驗室， 透過實際參訪有滿滿收穫。

獲獎的大觀國中黃羽婕同學表示， 活動讓自己學習到不同於課堂上內容， 從蒐集資料到保護蔬菜不被貪吃的蟲鳥夾擊吃光都逐項參與。 特別的是，因為科學競賽很少以班級為單位， 而班上同學能透過科學素養所強調的團隊合作完成這項任務， 真的很有成就感。

教育局表示，科學教育向下扎根一直是新北長期推動的政策，自11 0年推動科學教育中程計畫，結合產官學資源提升學生科學素養。 今日活動也符應新課綱強調的探究與實作精神， 除提升學生實作分析與問題解決能力，更提供了科學發表舞臺， 讓每個孩子都有機會成為未來的科學家。

歷3個月競賽由桃子腳國中小奪冠(左1為歐人豪副局長)。(照片來源：新北市教育局提供)

八里國中取得亞軍。(照片來源：新北市教育局提供)

大觀國中獲得比賽季軍。(照片來源：新北市教育局提供)