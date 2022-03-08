台灣雲門舞集新作《霞》溫柔光芒照耀　鄭宗龍挑戰古典樂編舞訴說悲歡離合

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 雲門舞集藝術總監鄭宗龍4月將推出全新舞作《霞》(Send In A Cloud)，齊聚25位舞者跳出屬於自己的故事，並讓舞者化身為畫家描繪心情語言，編製兩支舞蹈共用當代影像及音樂訴說充滿愛情及慾望的冒險故事，希望觀眾看完後能想起自己的心事，讓這抹溫柔霞光感動人心。

《霞》字面上的意思為日出、日落前後，天空或雲層上因日光斜照而出現的彩光或雲，鄭宗龍希望這支舞作像一道光照到人們心裡面那變化莫測的雲朵，然後閃現出美麗的光芒，成為無邊空間中劃開黑暗的天光。攜手影像設計周東彥、動畫設計魏閤廷、燈光設計沈柏宏及服裝設計范懷之，以交錯的投影圖樣和線條，呼應舞者肢體呈現的喜怒哀樂。

鄭宗龍透露，此次會有很多獨舞，過去一支舞會由A、B兩組呈現，這次特別依舞者量身打造兩支舞，因為疫情能有時間好好認識這些舞者，讓每一個人在台上能好好演繹自己而不是別人，並透過個人的故事找出人類的共通性。

音樂部分，聲音環境由美國4座葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲擔任音場設計，日本爵士音樂家清水靖晃以4把薩克斯風詮釋的巴哈(Bach)《無伴奏大提琴組曲》，因為和弦薩克斯風沒辦法辦到，所以要用到4把，過去多以弦樂為主，管樂是第一次，更有人味更能表達情緒，「有點後悔用巴哈編舞因為太挑戰了，過去很喜歡古典樂，但真的面對是完全另一件事，」鄭宗龍笑說。



雲門《霞》(攝影/李佳曄)

2021年舞作《十三聲》原訂7城巡演，甫完成第2城的演出，便因疫情升級而取消，舞團隨即以空下來的雲門劇場，進行作品《十三聲》的拍片計畫，預計今年將由金革唱片發行出版；今年6月舞團接續去年未完成的巡演，安排《十三聲》落地屏東、苗北、員林、及雲林。

去雲門只能跳舞嗎？今年團隊推出《來雲門嘻哈》與《來雲門搖滾》兩大企劃，街舞知名師資BOOGNATION與Maniac，進行為期兩個週末的當代舞及街舞交流及舞蹈營隊；《來雲門搖滾》結合獨立音樂與表演藝術，將在10月初透過搖滾樂貫徹「生活就是要好玩」的態度，催生劇場人與音樂人的跨界派對。

此外，《雲門草地派對日》集結餐車、市集及跨界展演，繼去年推出後深受歡迎，將陸續於3月、6月及10月登場；另外，Trio Zilia的《動物醫生的煩惱》家庭音樂會、金枝演社《再一步，天堂？！》、捌號會所《連篇歌曲》等精彩節目將接棒登場，詳情請於官網查詢。



新作預告(影/YouTube)