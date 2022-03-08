俄軍控制12天 車諾比核電廠人員一日一餐 身累心更累

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）烏克蘭核災區車諾比隔離區（Chernobyl exclusion zone）遭俄軍強奪後，數百人受困廠區，在物資匱乏的情況下，還得打起精神執行電廠監控任務，當政府泥菩薩過江自身難保，承受龐大壓力的員工，日子有如蒙上蕈狀雲，煎熬程度難以想像。

根據BBC，目前有逾百名員工、200名衛兵困在廠區，俄國聲稱與烏國衛兵共同鎮守，但烏方予以駁斥，指相關設施已遭俄國單方面把持。一名員工的親戚透露，俄軍雖同意人員返家、與他人換班輪值，卻不保證「途中安全」。

車諾比1986年發生核爆事故，方圓30公里的禁區逐漸擴大為今日2,600公里的「鬼城」。電廠雖已停止運作，卻從未全面廢棄，仍須高強度維護。時至今日，仍有2,400人在廠區工作或從事研究，包括科學家、技術人員與醫護人員。

斯拉夫蒂奇（Slavutych）是災後特別打造的小鎮，專供當時撤離的維運人員居住。在「承平」時期，員工會從斯拉夫蒂奇市搭火車前往廠區，工作結束後返家換班，但自俄軍入侵，值班人員就此被迫駐廠至今。市長Yuri Fomichev嘆，場內情況複雜，員工不僅士氣低落，心理與生理也承受了莫大壓力。

據悉園區仍有部分存糧，但因不知還會受困多久，為防斷糧，必須儉省食用，每人每日僅供一餐，以麵包與薄粥果腹。克難的不只食糧，藥物逐漸用罄，就連臥床都不可能，多人只能以桌、以地板為床，度過一個個難熬的夜。就當前情況而言，官方無法助其安全離開。

俄軍佔據之初，曾傳出禁區監測站測得飆高20倍的輻射量，而隨著電廠遭到控制多日，外界也開始憂心能否持續安全維運。在這樣緊繃的情況下，員工的專注力降低，休息也不足，難保不會出了差錯。

員工親戚表示，廠內人人筋疲力盡、焦躁無助，「看不見獲救希望」。國際原子能總署（IAEA）認為，最後一座反應爐是於2000年關閉，輻射外洩的風險微乎其微，不過員工身心狀況不能小覷。該機構致力與俄烏雙方溝通，盼能進駐車諾比與烏國其他核電廠，確保核子設施不受戰事影響，但至今未有正面進展。

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車諾比電廠外觀（圖／美聯社）