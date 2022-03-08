台灣第26期疫苗來了！3/9起預約　3/14開打　約有123萬劑追加劑供接種

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，第26期COVID-19公費疫苗於明（9）日開放民眾依年齡分流預約追加劑，施打時程自3月14日至20日止。發言人莊人祥說明，本期約有510萬人符合資格，截至中午12時統計，可提供約123萬劑疫苗，包含AZ疫苗2.7萬劑、莫德納89萬劑、BNT24萬劑、高端6.7萬劑。

莊人祥表示，第26期疫苗提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上[即2004/3/20(含)前出生]」民眾，預約接種追加劑，同樣依年齡採分流預約，民眾可於今日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊。

預約分流時程：

55歲以上：3月9日上午10時至3月11日中午12時。 38歲-54歲：3月9日中午12時至3月11日中午12時。 18歲-37歲：3月9日下午2時至3月11日中午12時。

施打時程： 自2022年3月14日至3月20日。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

指揮中心說明，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，詳情可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」查詢，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。