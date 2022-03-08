中國外長稱台烏無可比性 外交部：處境不同、非中國內政

外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供） 外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導） 針對中國外長王毅（7）日聲稱，台灣問題與烏克蘭問題無可比性、屬於中國內政的矮化言論，外交部發言人歐江安強調兩岸互不隸屬的事實，並重申台灣具地緣政治及全球供應鏈關鍵地位，與烏國處境確實不同，將與理念相同的國家共同抵禦專制威權脅迫與擴張。

歐江安開門見山的表示，同意台灣與烏克蘭沒有可比性，但不同意「台灣屬於中國一部分」，「台灣屬於中國內政」等說法。

她引用陸委會回應指出，「我們反對中共外長對台錯誤定位的說法」，並重申中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國一部分。兩岸互不隸屬事實，台灣的未來由2300萬人民決定，中共無權置喙。

陸委會昨日更痛斥北京當局不斷以武力恫嚇、外交打壓、統戰滲透等手段，企圖強加政治框架、侵犯台灣，直言這上述總總行徑才是「造成台海緊張、危害國際秩序根源」，也正說明中國何以至今不願譴責俄方的侵略行徑。

歐江安指出台灣具地緣政治及全球供應鏈關鍵地位，「所以的確台灣與烏克蘭是不一樣的處境」。她繼續引述陸委會表示，台灣位處堅守民主的最前線，是區域和平的穩定力量。台灣人民將堅定團結捍衛國家主權，持續與友好國家深化合作，「共同抵禦專制政權的脅迫與擴張」。