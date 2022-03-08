3/8台灣本土+8　含6例屏東旅遊團相關、2例宜蘭火鍋店群聚　另有45例境外移入

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增53例COVID-19確定病例，包括8例本土病例，其中6人與旅遊團案有關、境外移入45例(18例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、4例女性，年齡介於為30多歲至70多歲，其中6例與屏東旅遊團相關，分別為台南4例和高雄2例。另外，宜蘭2例案則為火鍋店員工（案20395）的非同住家屬，同屬境外移入確診案20089所衍生的群聚。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為30例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國及越南(各4例)、新加坡及荷蘭(各3例)、馬來西亞、印尼、土耳其、泰國及香港(各2例)、韓國、德國、加拿大、丹麥、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、西班牙、印度、法國、波蘭及日本(各1例)移入，另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月21日至3月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,475,857例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,454,201例排除)，其中20,922例確診，分別為5,396例境外移入，15,472例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。