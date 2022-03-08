台灣開放外國專業人士及移工入境　檢疫時間縮短至10天

台灣開放外國專業人士及移工入境(示意圖/Pexels) 台灣開放外國專業人士及移工入境(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)配合中央流行疫情指揮中心宣布邊境檢疫鬆綁，自3月7日起開放外國專業人士入境，且入境檢疫天數與移工相同，均縮短為10天，入境後至自主健康管理結束前，應進行2次PCR檢測及5次快篩，以兼顧防疫安全及社會經濟活動。

勞動部說明，移工入境後，其餘防疫措施仍依勞動部移工專案引進計畫辦理；現行移工係採專案方式引進，原入境後須於防疫旅館居家檢疫或集中檢疫14日，並於同一地點銜接自主健康管理7日。

勞動部宣布，移工入境縮短為檢疫10天，檢疫完成後仍於同一地點銜接自主健康管理7天，合計17天；入境時及第10天檢疫完成前各進行一次PCR檢測，並於入境第3天、第5天、第7天、第13天、第16或17天各執行一次家用快篩，快篩結果至勞動部入出國移工機場關懷服務網填報。

另外，外國專業人士、僑外資事業主管、補習班外籍教師、外籍運動員、教練及演藝人員，同步開放入境，入境前應先至我國駐外館處申請特別入境許可，入境後相關檢疫規定均比照商務人士辦理。

勞動部補充，雇主於移工入境前，應先至本部入出國移工機場關懷服務網為移工登錄。雇主如已經登錄於3月7日以後安排移工入境，無須重新登錄，檢疫天數直接適用新規定；雇主如已登錄於3月6日前入境，倘有延後至3月7日以後入境之規劃，可自行至網站變更日期。

相關問題可電洽本部入出國移工機場關懷服務站電話：03-398-9002查詢。