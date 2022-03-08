俄國將台列入不友善名單 外交部：對俄依存度不高

台灣外交部今（8）日舉行例行記者會，發言人歐江安表示，俄國將台灣列入不友善名單，影響不大。（圖／台灣英文新聞） 台灣外交部今（8）日舉行例行記者會，發言人歐江安表示，俄國將台灣列入不友善名單，影響不大。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）俄國入侵烏克蘭遭遇頑強抵抗，又面臨國際嚴厲制裁，該國於台灣時間7日發不友善國家與地區名單，台灣也被列入其中。外交部發言人歐江安今（8）日表示，俄國非我國工業物資主要進口國家，台灣對俄國依存度不高，影響有限，政府將加強因應措施。確保供應鏈平順，市場物價穩定，將俄烏戰爭所帶來的負面影響降至最低。

俄國於在台灣時間7日晚間公佈對俄國不友善國家與地區名單。共有48個國家被列為不友善，包括台灣、日本、韓國、新加坡、 美國、加拿大、歐盟、英國、瑞士、澳洲以及紐西蘭等國都榜上有名。

外交部發言人歐江安指出，根據情資顯示，俄國此番作為是為了保障該國在國際制裁之下，仍能保持金融秩序穩定。俄國規定，中央及地方政府、個人、企業需要時，可對債權人以改以盧布支付。另外，俄國也規定若當地企業或個人，需對上述國家或個人履行合約，須先報請俄國當局相關單位核准。

關於該項措施是否對我國造成影響，歐江安表示，俄國非我國工業物資主要進口國家，我國石油、天然氣採購來源多元，並未仰賴俄國。在經貿跟能源方面台灣對俄國的依存度不高。我國政府會繼續評估全球經貿局勢變化，並加強因應措施。確保供應鏈平順，市場物價穩定，將俄烏戰爭所帶來的負面影響降至最低。

對於台海相關軍事動態，歐江安表示，我國國安及相關單位也會強化監測及預警等作為，有效因應可能狀況。

歐江安強調，俄國的舉措對我國的經貿影響有限，國人無需擔心，她也引述今早立法院長蘇貞昌所說，影響有限，若有台灣廠商受影響，政府會適當協助。至於駐俄國代表處目前仍正常運作，俄國也有駐台機構，發言人重申，「雙方來往，對等是我們考量最重要因素。」