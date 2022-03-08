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睽違16年 貝里斯總理布里仙紐伉儷訪台

布里仙紐將獲頒「特種大綬卿雲勳章」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/08 09:59
貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）（左2）率訪團於今（8）日抵台，外 交部長吳釗燮（右2）前往接機。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）（左2）率訪團於今（8）日抵台，外 交部長吳釗燮（右2）前往接機。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）貝里斯總理布里仙紐首度以總理身份攜第一夫人應邀率團訪台，於今（8）日清晨抵達桃園機場，五日行程內將與總統蔡英文會面並獲頒「特種大綬卿雲勳章」。

中央社報導，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷一行8人，今早4時51分抵台，外交部長吳釗燮前往接機。布里仙紐雖未發表談話，但仍向記者揮手致意。

布里仙紐時隔16年再度訪台已成為貝國總理，此行對增進兩國互動及邦誼具有重大意義，蔡英文也將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並頒贈布里仙紐總理「特種大綬卿雲勳章」，以示禮遇與重視。副總統賴清德也將陪同參訪台南，並見證崑山科技大學頒贈其名譽博士學位。

外交部指出，布里仙紐此行也將與行政院長蘇貞昌會晤，接受外交部長吳釗燮夫婦款待，並出席「台灣-貝里斯經濟合作協定投資及經貿商機新世紀說明會」，與貝里斯在台留學生座談，以及參訪財團法人國際合作發展基金會、台北101大樓、自由廣場及台南奇美博物館。

本次訪團成員包括婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）總理夫人、外交、外貿暨移民部長柯特尼（Eamon Courtenay）、教育、文化暨科技部長馮賽卡（Francis Fonseca）、農業、糧食安全暨企業部長麥伊（Jose Mai）、內閣秘書長萊斯利（Stuart Leslie）及投資暨貿易大使布海梅（Jaime Briceño）。

外交部表示，我國與貝里斯邦誼深厚，兩國建交33年以來，雙方在基礎建設、公共衛生、農業、教育、婦女賦權等領域合作密切，成果豐碩。
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