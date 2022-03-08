Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

震撼！台灣女星大S宣布再婚　舊愛南韓偶像團體「酷龍」成員重新連結

  267
By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/08 09:42
具俊曄(左)與大S結婚(左圖djkoo Instagram;右圖大S臉書)

具俊曄(左)與大S結婚(左圖djkoo Instagram;右圖大S臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)大S和汪小菲結束10年婚後，今(8)日拋出震撼彈宣布再婚！對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人20多年前一見鍾情就曾交往１年，現在因緣際會之下再續前緣。

舊愛最美！大S(本名徐熙媛)在社群媒體宣佈再婚，對象是南韓舞團偶像始祖團體「酷龍」前成員具俊曄，兩人曾於1998年傳出熱戀，由女方主動展開追求，大S腳踝上還有為男方留下的刺青，具俊曄知道大Ｓ離婚後主動聯繫，這段感情也在多年後修成正果。

大Ｓ轉發具俊曄貼文寫道，「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣，我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記我們會一起生活，因為我結婚的時間很晚，所以很希望得到大家的支持和祝福，感謝大家。」

大Ｓ也在臉書轉發「歐爸」具俊曄發文「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有。」

大S閨蜜吳佩慈在具俊曄發文下留言，「I believe in you ! Big congratulations。」

徐懷鈺的《妙妙妙》及杜德偉的《繞繞繞》都是翻唱「酷龍」的歌。據外媒報導，他們已經在韓國完成結婚登記，具俊曄很快就會飛到台灣和大S會面並在台灣也登記結婚。
大S
徐熙媛
南韓
酷龍
具俊曄
小S
結婚
明星
娛樂
演藝圈
汪小菲

相關新聞

〈財經主筆室〉不僅台灣桃園機場日子難過　中、日、韓機場業績都很慘
〈財經主筆室〉不僅台灣桃園機場日子難過　中、日、韓機場業績都很慘
2022/03/07 11:58
北韓不甩全球反戰意識 南韓總統大選前又試射彈道飛彈
北韓不甩全球反戰意識 南韓總統大選前又試射彈道飛彈
2022/03/06 16:44
杜汶澤成台灣人！總統級麻辣鴨血全聯開賣　NFT進帳破一億建立香港人的元宇宙娛樂王國
杜汶澤成台灣人！總統級麻辣鴨血全聯開賣　NFT進帳破一億建立香港人的元宇宙娛樂王國
2022/02/23 14:21
〈財經主筆室〉台積電買庫藏股、三星卻面臨罷工危機　人才大戰一觸即發
〈財經主筆室〉台積電買庫藏股、三星卻面臨罷工危機　人才大戰一觸即發
2022/02/21 11:26
【正赫與世理真的在一起啦!】玄彬孫藝珍宣布結婚　女方IG秀迷你婚紗傳喜訊
【正赫與世理真的在一起啦!】玄彬孫藝珍宣布結婚　女方IG秀迷你婚紗傳喜訊
2022/02/11 09:54

更新時間 : 2022-03-08 10:58 GMT+08:00

最受歡迎

台灣能幫忙！ 烏克蘭天冷缺物資 捐獻資訊看這裡
台灣能幫忙！ 烏克蘭天冷缺物資 捐獻資訊看這裡
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」
台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」
【更新】台灣國民黨中常委選舉結果出爐！立委傅崐萁獲最高票「有助鞏固朱立倫權力核心」
【更新】台灣國民黨中常委選舉結果出爐！立委傅崐萁獲最高票「有助鞏固朱立倫權力核心」
台灣3/5新增8例本土確診 皆接觸過感染源不明確診者
台灣3/5新增8例本土確診 皆接觸過感染源不明確診者
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【俄烏戰爭分析】擔憂引發「第三次世界大戰」 北約還能做些什麼？　
【俄烏戰爭分析】擔憂引發「第三次世界大戰」 北約還能做些什麼？　
曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志
曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志
3/7台灣本土+2　與屏東旅遊團群聚衍生相關　另有27例境外移入
3/7台灣本土+2　與屏東旅遊團群聚衍生相關　另有27例境外移入
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
"