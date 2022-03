震撼！台灣女星大S宣布再婚　舊愛南韓偶像團體「酷龍」成員重新連結

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)大S和汪小菲結束10年婚後,今(8)日拋出震撼彈宣布再婚!對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄,兩人20多年前一見鍾情就曾交往1年,現在因緣際會之下再續前緣。

舊愛最美!大S(本名徐熙媛)在社群媒體宣佈再婚,對象是南韓舞團偶像始祖團體「酷龍」前成員具俊曄,兩人曾於1998年傳出熱戀,由女方主動展開追求,大S腳踝上還有為男方留下的刺青,具俊曄知道大S離婚後主動聯繫,這段感情也在多年後修成正果。

大S轉發具俊曄貼文寫道,「我們結婚了。和20多年前相愛的人結下不解之緣,我們想要延續這份珍貴的愛情。聽到她離婚的消息,我找到了20多年前的那個號碼,聯繫了她。幸好那那個號碼沒變,我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了,所以我提議結婚,熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記我們會一起生活,因為我結婚的時間很晚,所以很希望得到大家的支持和祝福,感謝大家。」

大S也在臉書轉發「歐爸」具俊曄發文「人生無常,我珍惜當下的幸福。感謝ㄧ切讓我ㄧ步一步走到現在的所有。」

大S閨蜜吳佩慈在具俊曄發文下留言,「I believe in you ! Big congratulations。」

徐懷鈺的《妙妙妙》及杜德偉的《繞繞繞》都是翻唱「酷龍」的歌。據外媒報導,他們已經在韓國完成結婚登記,具俊曄很快就會飛到台灣和大S會面並在台灣也登記結婚。