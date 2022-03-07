拒絕月經污名化 時力籲正視月經貧窮

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際婦女節前夕，時代力量今（7）日攜手企業、民團推廣月經平權。時力黨主席暨立委陳椒華表示，為促進性別實質平等、減輕女性因生理用品產生的額外財務負擔，除於立法院提案修法「生理用品免徵營業稅」，也攜手民間多方共同為月經除汙名化。

陳椒華表示，女性因先天生理差異，相較男性須額外支付經期生理用品費用，而對該用品課徵營業稅，除影響價格更顯出制度中的性別不平等。時力於立院提案修法免徵生理用品營業稅，望在法律制度面上減緩「月經不平等」現象。為去除月經污名、落實月經平權，時力也將與企業、民團合作舉辦月經講座，推廣更全面且不分性別的「月經教育」。

時力秘書長白卿芬指出，國外已有倡議應消除因天生生理所造成性別經濟的不平等現象。而所謂的月經貧窮（Period Poverty）」，即「因經濟困難導致女性無法負擔生理用品費用，所以不得不降低更換生理用品的頻率，導致出現疾病或對心理健康造成長期負面影響」，在英、日、韓、台等國存在已久，並因疫情影響而加劇。

白卿芬也提及，「月經污名化」與面對「月經羞恥」等問題也需關注與討論，呼籲面對這種自然的生理現象，大家都能抱持著健康、正向的心態，從自身出發、從教育著手，期盼台灣能邁向月經友善社會。

時力立委王婉諭引述內政部 2015 年的統計指出，女性一生平均要花費約 9 萬元在生理用品上，部。而南韓統計近一步指出，經濟貧窮的婦女，為節省花費，拉長生理用品的使用時間，陰道感染比例比一般婦女高出 1.6 倍，這些困境，正是所謂的月經貧窮。

近年，許多國家意識到「月經不平等」的問題，紛紛宣布取消生理用品的營業稅，時代力量因此提案修法「生理用品免徵營業稅」，明列衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊、月經量杯、布衛生棉、月經內褲及生理褲等，7 項女性常用生理用品免徵營業稅。盼女性可以不用再為了這個再正常不過的生理現象而感到負擔。

新竹市議員廖子齊表示則呼籲，「月經教育」應落實在學校與家庭且不分性別，籲中央和地方政府應共同協助學校教育加強不同性別對月經平權的認識。此外，為減少月經貧窮，她去年於是新竹市議會提案免費提供弱勢婦女生理用品，並在校園等公共場域提供生理用品給需要的人取用，也獲得市府重視及承諾，在民眾較常洽公的基層單位與機關優先提供。

環保生理用品凱娜創辦人凡妮莎強調，永續型生理用品有環保減塑、降低長年開銷、擁有較好經期生活品質等優點。她直指台灣不應在傳統的「廣發衛生棉」脈絡之下去討論月經平權。

白卿芬宣布時代力量在3月將辦理月經教育講座，建立正向的月經教育、破除上述所提到的月經迷思，講座還會開設手作布衛生棉課程，推廣可重複使用的環保生理用品，鼓勵女性在使用生理用品時有更多元、環保的選擇，可嘗試使用布衛生棉、月經量（月亮）杯、月經內褲等循環型生理用品，邀請大家共襄盛舉，一起為環境友善、生理平權目標努力。