水質影響咖啡口感 粹緹水專家泡出冠軍咖啡

許多人早上起床，需要靠一杯足以喚醒身體與靈魂的好咖啡，咖啡更是許多人重要的精神糧食！但你可知水質對於沖煮咖啡的品質好壞，影響極大！

根據SCA精品咖啡協會（Speciality Coffee Association）對咖啡沖煮的水質提出建議：水的硬度50-175ppmCaCO3、鹼度40-75 ppmCaCO3之間是沖煮咖啡的最理想值，低或高於此數容易有萃取不足或過度的問題，或者酸味無法得到最好的平衡。

而台灣有一款與 SCA Specialized Instructor 國際精品咖啡協會考官(咖啡匙咖啡學院)合作開發的咖啡沖煮用水，受到2019年台灣區「世界愛樂壓大賽」沖煮冠軍得主的咖啡師吳佩靜指定，成為冠軍的咖啡水，吳佩靜以「擅長用科學精神烹煮咖啡」，透過生物、物理分析、詮釋不同咖啡豆的香氣與風味，因此也特別在水質的挑選上特別講究。

冠軍咖啡指定水 三大秘方壓群雄

擁有20多年歷史從事飲用水工藝的PURETEY粹緹誠敬水，獲得冠軍咖啡師吳佩靜的青睞，其主要有三大原因：硬度、豐富的碳酸氫根及鎂離子。

PURETEY誠敬水的硬、鹼度符合SCA建議之最適合數值，加上咖啡口感的弱酸特性，透過50 ppmCaCO3鹼度與豐富的碳酸氫根，來平衡咖啡的酸味與口感；最後富含海洋深層水相同的鎂離子、能將咖啡風味帶出來、提昇美味，故成為技壓群雄的冠軍咖啡指定用水。

另外，國人普遍擔憂因咖啡過量導致的骨質疏鬆問題，也能透過足量鎂離子達到適度的補充。

轉型社會創新企業 專注環保及食安飲用

推出PURETEY粹緹誠敬水的成說科技總經理袁理恩，發現到傳統桶裝水的隱憂，他表示：「市面上桶裝水最大的問題是瓶子PC材質的危害性，會釋出雙酚A(BPA)有毒塑化劑，且在不斷重複使用下，有害的雙酚A亦釋出越多，讓消費者長期暴露在一個極大風險下。」

為此，他決定跟經濟部申請、登記成為核心價值符合「SDGs-永續發展目標」的社會創新企業。從改革桶裝水的食安與環保問題著手，採用法國Sous vide料理所使用的無毒薄膜技術，亦即與舒肥料理相同的無毒、耐熱材質內袋，去除塑化劑釋出的問題，並著力在水質的各項檢驗，成為台灣唯一包裝飲用水社會企業，更意外成為泡出冠軍咖啡的重要指定水。

成年人一天所需的水分約2,500c.c.至3,000c.c，多喝水可以預防三高、心血管疾病的罹患率。水與我們的生活與健康息息相關、喝杯好咖啡可讓我們身心靈得到充分滿足。選擇好水這檔事，怎能不慎？