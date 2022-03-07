青昀苗圃黃美娟種植杜鵑 綻放國際婦女節

每年3月8日是國際婦女節， 是向全體女性表達尊敬和愛意的日子， 而農村女性更是社會中不可或缺的重要力量， 現今也有越來越多女性投入農業領域，為本市農業發展注入新活力， 本市金山區的優秀青農黃美娟，她與先生嚴慶榮一同經營「 青昀苗圃」，以種植杜鵑為主，而現在正是杜鵑盛開季節， 歡迎有興趣的民眾可以預約參觀選購。

新北市政府農業局表示，金山青農黃美娟原本從事會計工作， 先生嚴慶榮家中經營的杜鵑苗圃人手不足， 後來也一起投入杜鵑種植工作，成為一名女青農， 在夫妻倆共同努力下，杜鵑苗圃從原先規模僅0.2公頃， 至今已擴大至2.3公頃， 而黃美娟與先生一同將原本裸根種植方式改為盆花種植， 大大提升存活率及產量，年產量高達60萬盆。 目前園區內園藝景觀植栽主要供貨至田尾及提供全臺道路、 建築與綠美化工程使用，部份植栽也會銷往臺北建國花市， 每當花季到來，園區內花團錦簇景象，十分美麗壯觀。

黃美娟表示，原本「青昀苗圃」全以種植杜鵑為主， 但杜鵑銷量會隨著房市所帶動綠美化工程有所起伏， 於是轉型為多樣化模式經營，目前另有種植桂花、茶花、含笑、 赤楠、翠米茶等其他園藝作物，希望園區能像苗圃名稱一樣， 苗圃常青，青雲直上。她也表示， 現在民眾朋友可以先行電話預約參觀苗圃， 選購優質杜鵑或其他園藝作物， 未來希望能讓更多人了解到杜鵑之美，規劃朝休閒觀光發展， 打造以杜鵑為主題的花卉園區。

新北市農業局長李玟表示， 農村女力一直是農村家庭與社會最重要的力量， 對於有意願從事農業女青年將持續挹注資源提供相關服務， 鼓勵青農返鄉從事農耕， 期盼年輕人為農業投入更多創新能量及活力， 也歡迎各位朋友多多支持新北女性青農， 購買優質蔬果以及到農場遊玩，體驗一下「新北青農女力」 創新的成果。

照片來源：新北市政府農業局提供