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青昀苗圃黃美娟種植杜鵑 綻放國際婦女節

By 台灣英文新聞
2022/03/07 17:12
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

每年3月8日是國際婦女節，是向全體女性表達尊敬和愛意的日子，而農村女性更是社會中不可或缺的重要力量，現今也有越來越多女性投入農業領域，為本市農業發展注入新活力，本市金山區的優秀青農黃美娟，她與先生嚴慶榮一同經營「青昀苗圃」，以種植杜鵑為主，而現在正是杜鵑盛開季節，歡迎有興趣的民眾可以預約參觀選購。

新北市政府農業局表示，金山青農黃美娟原本從事會計工作，先生嚴慶榮家中經營的杜鵑苗圃人手不足，後來也一起投入杜鵑種植工作，成為一名女青農，在夫妻倆共同努力下，杜鵑苗圃從原先規模僅0.2公頃，至今已擴大至2.3公頃，而黃美娟與先生一同將原本裸根種植方式改為盆花種植，大大提升存活率及產量，年產量高達60萬盆。目前園區內園藝景觀植栽主要供貨至田尾及提供全臺道路、建築與綠美化工程使用，部份植栽也會銷往臺北建國花市，每當花季到來，園區內花團錦簇景象，十分美麗壯觀。

黃美娟表示，原本「青昀苗圃」全以種植杜鵑為主，但杜鵑銷量會隨著房市所帶動綠美化工程有所起伏，於是轉型為多樣化模式經營，目前另有種植桂花、茶花、含笑、赤楠、翠米茶等其他園藝作物，希望園區能像苗圃名稱一樣，苗圃常青，青雲直上。她也表示，現在民眾朋友可以先行電話預約參觀苗圃，選購優質杜鵑或其他園藝作物，未來希望能讓更多人了解到杜鵑之美，規劃朝休閒觀光發展，打造以杜鵑為主題的花卉園區。

新北市農業局長李玟表示，農村女力一直是農村家庭與社會最重要的力量，對於有意願從事農業女青年將持續挹注資源提供相關服務，鼓勵青農返鄉從事農耕，期盼年輕人為農業投入更多創新能量及活力，也歡迎各位朋友多多支持新北女性青農，購買優質蔬果以及到農場遊玩，體驗一下「新北青農女力」創新的成果。

青昀苗圃黃美娟種植杜鵑 綻放國際婦女節

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-03-07 17:57 GMT+08:00

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