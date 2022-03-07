三八婦女節到來 看見新北新住民婦女的新女力

明(8)日是三八國際婦女節， 根據內政部移民署統計，至110年底新北市新住民婦女達9萬7, 988人，約佔全國新住民婦女19%、居全國之冠， 這些新住民女性或者求學、或者婚戀至新北落腳展開第二人生， 在照顧家庭、努力工作外，也用自己的力量服務社會，展現樂學、 樂活、樂業的堅韌「新女力」。

從菲律賓遠嫁新北市的伊範姬，身為單親媽媽， 肩負一家六口的重擔。為了適應在地生活， 她到野柳國小開設的中文班學習注音符號， 並跟著當時一年級的女兒學國語，透過勤學讓自己具備溝通、 就業的能力。而現在，她除了在海鮮餐廳工作賺錢養家外， 每天清晨與下午4點， 她還穿著圍裙趕到野柳國小校門口擔任導護志工，引導學生上放學。

伊範姬也經常參與學校多元文化活動，分享異國美食及服裝文化， 許多師生感受到她堅強的意志與獨立的特質， 感動於她不僅支持家庭，也不忘自我成長及服務在地。伊範姬說， 感謝許多資源的協助，以及全家的齊心協力， 讓她在新北市能夠安居樂業，還有餘力擔任校園志工， 覺得很安心也很滿足。

而來自越南、住在新北市福隆的阮氏草，在瑞芳、雙溪、 貢寮和汐止等地區的偏遠學校擔任越南語支援教師， 平日騎著一台小摩托車馳騁在濱海公路上趕往各校教學， 充滿教學熱忱。假日時間，她還會在福隆景點賣咖啡， 若有新住民語文共備社群研習排課，就休息不做生意， 到學校去進行培訓，提高自己的專業知能與教學技巧。

阮氏草笑著說，每星期三最刺激， 她早上七點半要衝到雙溪區上林國小上課， 再趕到貢寮區澳底國小上課，中午回福隆家中拿不同教材後， 下午再衝去福連國小，實在非常緊湊，但孩子們等候她的可愛臉龐， 都是支撐她的原動力，讓她樂在其中！

新北市教育局長張明文表示，新北市新住民女性有許多生命故事， 展現她們堅韌的生命力，亦展現其社會參與力。不只在家庭、 工作上貢獻自我，也積極學習成長、甚至發揮力量服務社會， 將新北視為自己第二個家，成為一股新力量；新北市推動2030新 住民十年願景，致力提供新住民及其子女與移工擁有「樂學、樂業、 樂活」的好生活，並積極營造友善的工作環境及和諧的社會氛圍， 希望持續支持這群堅韌的新住民女性，同時也關心她們的孩子， 讓這份幸福延伸到下一代。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供