三八婦女節到來 看見新北新住民婦女的新女力

明(8)日是三八國際婦女節，根據內政部移民署統計，至110年底新北市新住民婦女達9萬7,988人，約佔全國新住民婦女19%、居全國之冠，這些新住民女性或者求學、或者婚戀至新北落腳展開第二人生，在照顧家庭、努力工作外，也用自己的力量服務社會，展現樂學、樂活、樂業的堅韌「新女力」。
從菲律賓遠嫁新北市的伊範姬，身為單親媽媽，肩負一家六口的重擔。為了適應在地生活，她到野柳國小開設的中文班學習注音符號，並跟著當時一年級的女兒學國語，透過勤學讓自己具備溝通、就業的能力。而現在，她除了在海鮮餐廳工作賺錢養家外，每天清晨與下午4點，她還穿著圍裙趕到野柳國小校門口擔任導護志工，引導學生上放學。
伊範姬也經常參與學校多元文化活動，分享異國美食及服裝文化，許多師生感受到她堅強的意志與獨立的特質，感動於她不僅支持家庭，也不忘自我成長及服務在地。伊範姬說，感謝許多資源的協助，以及全家的齊心協力，讓她在新北市能夠安居樂業，還有餘力擔任校園志工，覺得很安心也很滿足。
而來自越南、住在新北市福隆的阮氏草，在瑞芳、雙溪、貢寮和汐止等地區的偏遠學校擔任越南語支援教師，平日騎著一台小摩托車馳騁在濱海公路上趕往各校教學，充滿教學熱忱。假日時間，她還會在福隆景點賣咖啡，若有新住民語文共備社群研習排課，就休息不做生意，到學校去進行培訓，提高自己的專業知能與教學技巧。
阮氏草笑著說，每星期三最刺激，她早上七點半要衝到雙溪區上林國小上課，再趕到貢寮區澳底國小上課，中午回福隆家中拿不同教材後，下午再衝去福連國小，實在非常緊湊，但孩子們等候她的可愛臉龐，都是支撐她的原動力，讓她樂在其中！
新北市教育局長張明文表示，新北市新住民女性有許多生命故事，展現她們堅韌的生命力，亦展現其社會參與力。不只在家庭、工作上貢獻自我，也積極學習成長、甚至發揮力量服務社會，將新北視為自己第二個家，成為一股新力量；新北市推動2030新住民十年願景，致力提供新住民及其子女與移工擁有「樂學、樂業、樂活」的好生活，並積極營造友善的工作環境及和諧的社會氛圍，希望持續支持這群堅韌的新住民女性，同時也關心她們的孩子，讓這份幸福延伸到下一代。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
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