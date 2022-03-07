新北市關懷鄉親福利大車隊開跑 結合深坑媚麗婦女節滿足多元寶貝

婦女節前夕， 由新北市社會局補助的社團法人玉山菊元協會結合玩具車、文康車、 早療車、醫療車、毛寶貝車和行動銀髮俱樂部等多元福利大車隊， 特別開進深坑區兒童遊戲公園，配合公所舉辦的媚麗婦女節幸福「 美」一天活動。深坑區長黃美華說， 鄉親一次看到這麼多的福利行動專車集結在一起都相當感動； 而幾位里長看到自己的太太穿著古典旗袍走秀，驚呼道：「 這是我老婆嗎？」

玉山菊元創辦人承澐表示， 這次能夠結合6台車提供多元福利服務確實相當難得， 有阿公阿嬤利用文康車卡拉OK高歌， 也利用行動銀髮俱樂部做遠距諮詢、生理量測，為長輩健康把關。 更有父母帶著小孩來玩玩具，甚至做早療篩檢， 透過操作玩具觀察兒童發展。 還有社區小粉紅醫療專車提供乳房攝影、子宮頸抹片檢查； 毛寶貝行動車還幫家有寵物的毛寶貝接種疫苗。

深坑區長黃美華表示，為感謝社區婦女的貢獻和辛勞，邀請婦女會、 新住民協會、調解會和里辦一起舉辦媚麗走秀， 結合附近深坑老街的古樸風味，參加者都拿出壓箱寶的旗袍， 加上精心梳化亮麗走秀；萬順里長楊文得、 萬福里長鄭宗良看到太太曼妙走上伸展台，都驚呼連連； 深坑里長黃建強則由媽媽上場，風韻十足； 埔新里長蔡桂英由小孫女擔綱，也俏麗可愛， 大家為深坑的三月女人天增添光彩。

新北市政府社會局副局長吳淑芳到場參加表示， 關懷鄉親福利大車隊從深坑區出發，未來將持續推動到各區， 結合當地的活動規畫，以市府行動式服務團隊，一次滿足兒童、 少年、婦女、長輩、新住民家庭等多元需求， 以實踐侯友宜市長要讓市民朋友都能安居樂業、幸福滿滿的目標。