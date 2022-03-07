臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超634.40億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/3/1~2022/3/4）外資在集中市場總買進金額為3,456.62億元，總賣出金額為4,091.02億元，賣超為634.40億元，另統計自2022年年初至3月4日止，外資總買進金額為3兆850.77億元，總賣出金額為3兆3,435.39億元，累計賣超為2,584.62億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2,337.56億元新台幣，占全體上市股票市值的42.28%，較2月25日的23兆3,775.83億元新台幣，減少1,438.27億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進152,809千股，賣出95,687千股，買超57,122千股。

第二名：中鋼：買進147,967千股，賣出97,812千股，買超50,155千股。

第三名：長榮：買進162,123千股，賣出113,449千股，買超48,674千股。

另外，在外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進74,250千股，賣出181,196千股，賣超106,946千股。

第二名：新光金：買進135,728千股，賣出199,577千股，賣超63,849千股。

第三名：開發金：買進78,732千股，賣出125,336千股，賣超46,604千股。