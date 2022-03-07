台北遠東香格里拉遠東Café東南亞美食嘉年華

想出國度假的心在台北遠東香格里拉完美實現！自3月4日至5月1日期間，人氣自助餐廳遠東Café特別以東南亞各國主題美食推出「東南亞美食嘉年華」，由來自泰國、印度、馬來西亞籍的主廚們於午餐及晚餐齊力獻上豐富多樣的風味料理，囊括泰國、印度、馬來西亞、新加坡、印尼、越南等經典佳餚，運用各色辛香料如香茅、咖哩、辣椒及五彩繽紛的熱帶鮮果入饌，精采色香味讓人食指大動，用味蕾盡情暢遊東南亞！不僅如此，為歡慶38婦女節，即日起至3月31日，週一至週五無論是午餐、下午茶還是晚餐，凡四人同行中有一位女性，可享一位免費用餐，大啖美食享優惠就趁現在！訂位專線：(02) 7711-2080。

印象泰國 泰式食尚

深受國人喜愛的旅遊勝地泰國，是個美麗富饒的農業國家，也是眾所皆知的美食天堂。泰國菜的調味料花樣繁複，常用辣椒、咖哩、椰奶、打拋葉、泰國青檸等天然佐料賦予食材獨特的濃郁香味，一道菜餚便能嚐盡酸、甜、辣、鹹等多層次風味，關鍵就在這充滿魔力的調味功力。來自泰國的飯店行政主廚陳帝昕(Thitisorn Amatasin)特別嚴選多道經典泰式料理，囊括海鮮控最愛泰式檸檬魚，先將香茅、南薑及蒜塞入魚肚中，並以大火蒸熟，再將以辣椒、香菜、蒜末、魚露及檸檬汁混合的醬汁淋上，擁有酸、香、辣多層次口感的佳餚美味上桌！泰式經典酸辣湯-冬蔭功湯麵，將南薑、香茅、檸檬葉、辣椒醬、魚露均勻打成靈魂基底醬，接著放入鍋中炒出香氣，再加入蝦湯、蔥、香菇、香茅等食材煮滾，最後放入檸檬汁、白胡椒等調味，酸酸甜甜的湯頭立刻開胃，食慾大開。另有鳳梨火腿炒飯、泰式鯖魚炒飯、斑蘭葉炸雞、青木瓜沙拉及紫米布丁等經典佳餚，給食客們來一場猶如置身泰國度假的泰式饗宴。

多元美食 星馬風情

新加坡飲食反映其多元民族的文化，融合了中式、印度式、馬來式等飲食，創造出屬於自己的特色料理，味道既有馬來菜的辛辣，又有中式菜的鮮濃。這次美食節強力推出辣椒蟹，以微辣帶酸甜的醬汁與鮮蟹一起爆炒，使蟹肉鮮甜肥美的原味更加多汁飽滿，每一口都齒頰留香；新加坡國民美食-海鮮叻沙麵，以鮮蝦湯、椰奶及叻沙醬慢煮而成濃郁香辣的湯頭，再搭配魚蛋、豆芽菜、油豆腐，以及Q彈麵條，交織出鹹辣兼具的獨到美味。羅望子醬燒豬肉及摩摩喳喳等，都是不容錯過的新加坡美食。

馬來西亞美食以其風味獨特且多元化聞名天下，與其他東南亞國家相比口味稍重一些，變化也極為多樣，常見的辛香調味料包含了檸檬葉、斑蘭葉、黃薑、羅勒葉、椰子、紅蔥、老薑、辣椒、大蒜等，以牛、羊、雞、鴨、魚、蝦為主料，並以酸辣口味、顏色鮮麗豐富的菜餚為名。馬來西亞籍主廚黃愛珍(Jayne Ooi)推薦必吃福建肉骨茶，以帶骨豬肉排加入中藥和香料慢慢煲製而成的濃湯頭，福建的黑肉骨茶會特意加入醬油，帶出一些鹹味及豆醬香，再加入黑醬油，讓豬肉色澤透亮，溫暖醇厚的湯底加上入口即化的帶骨豬，讓人吮指再三，無法忘懷；國寶級美食雞肉和牛肉沙嗲，使用薑黃醃製雞肉和牛肉塊，將肉塊串在細薄的木棒上，用火燒烤入味，沾上花生醬，鹹鹹甜甜的多層次口感躍然紙上。另有叁巴醬炒時蔬、蝦醬炸雞、馬來炸蝦餅等多款馬國道地美食可供選擇。

正宗印度 驚豔味蕾

印度幅員廣大，隨著不同地區的氣候、歷史、種族及宗教信仰，造就印度菜派系非常多元，進而創造出各式各樣的菜色。特別的是，因應大量吃素人口，幾乎所有印度菜餚都會將豆類入饌，如紅扁豆、鷹嘴豆及樹豆等，不但增添豆類濃郁口感，同時也為素食者補充蛋白質，是重要的營養來源。來自印度的主廚羅瓦特(Shiv Rawat)及拉克什(Rakesh Semal)力推家鄉美食烤魚印度香飯，金黃酥脆的烤魚搭配香香辣辣的咖哩及印度香飯，印度香飯的美味來自於大量香料如酥油、月桂葉、香菜、薄荷葉等，再加入薑黃使之呈現金黃色澤，味香色美；國民小吃印度香料炸蔬菜，又稱印度天婦羅，將蔬菜如花椰菜、秋葵、茄子等及各式各樣的香料如辣椒粉、香菜等，包入鷹嘴豆麵糊中，散發出誘人香氣的炸餡餅即刻上桌！

香料大國 印度尼西亞

印尼為世上最大的群島國家，也俗稱香料大國，主要原因為印尼地處熱帶，其出產的香料絕大多數都有著辛辣口感來增進食慾。在印尼大多食物都會加上香料調味如胡椒、丁香及豆蔻等，也因此每道菜餚皆色、香、味俱全。此次限時推出的印尼風味美饌如印尼炸魚餛飩，俗稱印尼燒賣，將餛飩皮包裹著魚漿及辛香料下去油炸至金黃色，吃的時候沾上混入甜醬油及辣椒碎的花生醬，口感豐富多層次，讓人一口接著一口，立刻完食；另一道不容錯過的魚餅，是一種以魚肉泥及各種香料混和後油炸，並搭配辣醬享用，是東南亞常見的小吃代表之一。此外，還有炸魚佐辣椒醬、加多加多綜合沙拉及香蕉餡煎餅等，讓喜歡辛辣帶嗆的饕客們一站式完美體驗。