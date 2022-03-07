台北國泰萬怡酒店即日起推出「MJ童趣饗樂季」與親子同樂　十歲以下兒童用餐 MJ Kitchen全買單

為了迎接即將到來的兒童節，台北國泰萬怡酒店特別提前規劃「MJ童趣饗樂季」全館系列活動及優惠，自即日起至4月30日止，十歲以下小賓客至MJ Kitchen用餐全部免費，十一至十二歲則享原價半價之優惠，最高可省704元，「饗」樂之餘也讓爸媽省荷包。而活動期間全館餐飲消費累計滿3,500元，憑三、四月發票即可為一位十歲以下孩童登記免費參加每周六「Mr. Sun劇團」美語戲劇體驗一堂，透過活動與遊戲，放電之餘也快樂享受童趣，每堂僅限十位，額滿為止。而陪同到場的爸媽則可於MJ Kitchen免費享受周末自助下午茶一客，輕鬆享受周末下午時光，活動詳情請洽02.7750.3337或官網最新消息。

為抓住親子共樂商機，台北國泰萬怡酒店特別推出期間限定優惠，將六歲以下免費的兒童價優惠放大至十二歲，於三月起至MJ Kitchen用餐， 十歲以下小朋友用餐皆可免費用餐，十一至十二歲則享半價優惠，優惠不分平假日，適用午餐、晚餐及周末下午茶時段，每位最高直接省下704元。而活動期間，於一樓THE Lounge大廳酒吧、MJ Kitchen自助餐廳消費，除了適用現行優惠外，憑發票金額累計達3,500元，即可於現場向服務人員登記一位小朋友免費參加美語戲劇體驗，讓全家吃得開心，小朋友也可享受樂趣!

台北國泰萬怡酒店特別邀請「Mr. Sun劇團」為「MJ童趣饗樂季」打造美語戲劇主題活動，每周六將於14樓Drift Bar & Lounge 舉辦，由多年教學經歷的創辦人Mr. Sun為各學齡的小賓客們精心安排，透過生動活潑的遊戲與互動， 從想像力、創造力、表達與溝通等各層面建立自信及開發潛能，共開放九天場次，採預約登記至額滿為止。而陪同到場的爸媽也可偷閒享受下午茶美饌，MJ Kitchen再加碼贈周末自助下午茶一客，每位可再省下748元，第二位用餐可再享499元優惠，需於課程當日使用完畢。