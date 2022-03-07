台北大直英迪格酒店分享女力防疫故事　向女性工作者致敬

為響應2022年國際婦女節主題「捨棄框架 擁抱不同 (Break the Bias)」，且Covid-19疫情影響世界上多面向生活型態，讓職場女性即使面臨許多挑戰，仍舊堅守崗位綻放光芒，IHG洲際酒店集團旗下台北大直英迪格酒店三位分別來自房務、人力資源、客務女性同仁，以母親、輕熟女、社會新鮮人之背景，分享參與防疫工作的感想與理念，及在工作與生活間挑戰自我化繁為簡，希望讓大眾了解防疫旅宿女性工作者不為人知的一面，以及酒店轉型時迅速應變的歷程。

身為女性工作者的台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示：「台北大直英迪格酒店全員以正向心態參與防疫任務，致力於遵循『IHG洲全清潔承諾 (IHG® Clean Promise)』，及配合中央疫情指揮中心及台北市政府的相關防疫措施，堅持用最高標準為每位賓客把關。感謝全員工的努力不懈的付出及其家人們的支持。」

【掌握正確的防疫知識與做法，也能如正常般與孩子們維持親密的互動】

王文豫於2019年加入飯店，過去的管家經驗，讓她遇到各式問題皆能迎刃而解。房務人員在檢疫旅客退房後，是第一個接觸房間環境的工作人員，身為兩個孩子媽媽的房務部經理文豫，在得知酒店轉為純防疫旅館時，心情上並未產生太大起幅，她給自己一個觀念：「只要掌握正確的防疫知識與做法，無謂地擔心或煩惱都是多餘」。文豫也分享到全飯店有許多為人母的同事，警覺性非常高、責任心亦較重，嚴防將病毒帶回給家中幼童的可能。

文豫也提到這段期間在執行上遭遇任何需要協助時，全飯店如同一個作戰部隊，給予最大的支持。每當防疫旅宿新聞播出時，並未因此打擊團隊士氣或讓團隊心生恐懼，文豫表示：「每次防疫旅館議題被討論時，我們會加以模擬檢視目前的執行方式，探討清潔、開門、或空調等面向，列出疑慮，當政府單位進行檢核時，適時提出疑問，加以確認目前做法的正確性。」

文豫提到自己的工作讓家人更理解該如何做好防疫，不僅減低家人對於疫情的恐懼，回到家的文豫，也能如正常般與孩子們維持親密的互動。

【快速整合各部門的支持、齊心落實規範，建立安全及安心的工作環境】

鄭詠文於2020年研究所畢業後加入飯店產業，財務金融背景強化她的分析與邏輯能力。當酒店轉型為防疫旅館時，詠文被賦予加入專案小組時，財金加上人力資源專業與經驗，讓詠文在執行教育訓練、制度修訂以及危機管理上，快速取得各部門的支持、齊心協力落實規範。詠文提到：「我必須讓營運單位立即了解防疫規範及落實工作流程，例如：防護衣穿脫步驟、垃圾清運、動線規劃、清消程序等，不能出錯。」細心的詠文也將此特色淋漓盡致發揮在「嚴格把關」的工作上，無論就員工健康管理(體溫量測、疫苗施打、快篩)、或營運單位清消工作等，務必做到嚴謹及落實，努力建立一個安全及安心的工作環境。

酒店轉型為防疫旅館時，全員工面臨到的第一個問題就是「家人看法與疑慮」，提到這個部分時，詠文也盡力讓家人了解酒店如何落實清潔消毒工作，家人也體會在酒店全員努力下，工作環境風險也相對減低。因詠文從一開始帶著正常心面對工作內容的轉變，從未因此產生任何壓力與焦慮，保持生活如往常規律。不過，為了保護尚未施打疫苗且住在外縣市的父母，近半年時間未回到家鄉探望父母，但會固定傳訊息為彼此加油打氣。

【COVID 19讓我知道，款待客人也可以如此不同】

旅館管理系畢業的王郁心，大學四年的薰陶讓她更確定旅館產業是她畢生的志業，畢業前夕的疫情爆發，讓社會新鮮人的她感受到巨大的衝擊，因為疫情讓她不得不中止在新加坡四季酒店實習返回台灣。

剛加入團隊時，正是台北大直英迪格酒店加入防疫戰線的第6個月，即使打了2劑疫苗，面對未知的疫情與初踏入社會緊張感，讓郁心每天都兢兢業業地反覆研讀作業流程並努力和旅客說明相關細節。每天透過簡單而有力的文字， 郁心與旅客間有更深度的交流，也讓真誠款待透過無形的力量傳遞給每位旅客。她提到：「可以體會長期待在房間的苦悶，所以我都會對客人表達關心，有時候旅客也會打電話到櫃檯，多跟他們三不五時地虛寒問暖聊天。」