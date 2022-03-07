【台灣能幫忙】對烏捐款5天破3億 波蘭駐台代表稱「展現人性光輝」

外交部長吳釗燮（右2）於今（7）日宣布撥1億善款救助在波蘭的烏克蘭難民。(圖／外交部） 外交部長吳釗燮（右2）於今（7）日宣布撥1億善款救助在波蘭的烏克蘭難民。(圖／外交部）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）俄烏戰爭邁入第十二日，逾百萬烏國難民逃亡波蘭等鄰國。台灣發揮人溺己溺之精神，踴躍捐款相助，外交部長吳釗燮今（7）日下午宣布，將先行撥1億善款救助波蘭境內難民，並將展開物資募集，優先送往同樣援助烏國難民的斯洛伐克。

吳釗於外交部舉辦的「賑災烏克蘭記者會」上表示，自3月2日透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，短短5日內已累積逾新台幣3億元捐款，現將先行提撥專戶中的1億元，援助暫居波蘭的烏克蘭難民，並將會透過台灣駐波蘭代表處，將支票捐助給波蘭政府指定的賑濟難民專責單位，助烏國人民渡過難關。

吳釗燮直言，今日的成果是行政與立法、政府與民間的共同努力，除了特別感謝立法院副院長蔡其昌登高一呼，也向中華電信、自由時報、聯邦銀行等企業及不吝貢獻的民眾表達感謝之意。

吳釗燮也提出，外交部自今（7）日至3月18日，每日上午10時至下午5時，開放接受民間捐贈物資，並優先寄送到同樣在協助數十萬烏克蘭難民安置的斯洛伐克。

吳釗燮也表示，看到烏國人民奮戰不懈，同樣受到威權壓迫的台灣人民也受到鼓舞，「在此一時刻，許多台灣人也會跟我一樣打從心裡說出，『我是烏克蘭人』。」

蔡其昌坦言今日出席記者會心情複雜，儘管台灣與烏克蘭距離遙遠，但對該國人民，尤其老弱婦孺的處境感同身受，所以在這麼短的時間內聚集巨大的資源。

蔡其昌表示，「Taiwan Can Help」 表明台灣願意、也有能力為世界提供協助，不論是疫情中的口罩及醫療協助，還是現在對烏克蘭伸出援手。「Taiwan Can Help」也意味善的循環，台灣向世界釋出善意，也得到國際社會的回饋。「我們要持續讓善的循環延續下去。」

蔡其昌提及，在228連假時跟吳釗燮以及各部會討論，要做善款募集，隔天就政府部會專案就成立，短短一個星期台灣社會就累積了3億善款，「不論大錢小錢」，「只要願意分享就是有錢人」，蔡其昌強調，收到的每一分善款外交部都會物盡其用。

蔡其昌強調，「愛好民主自由、反對侵略」是台灣與理念相近的國家共享的價值與目標，台灣會與國際社會攜手同行，走得更遠。

波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）沉重的表示，俄國侵略烏克蘭是二戰以來最大的人道危機，記者會的當下已經有逾百萬的烏國難民，舉家躲避戰禍，包括小孩和他們的母親。波蘭擔起了責任，接受所有抵達波蘭的烏克蘭難民。

高則叡感謝台灣第一時間寄送了27噸的醫療物資，目前已抵達波蘭。他表示，這些物資將分配提供各組織、在波蘭的烏國人以及需要的民眾。他也感謝台灣民眾慷慨解囊，以及台灣政府幫助烏克蘭的決心，「每一分錢都至關重要，這展現人性的光輝，你們的慷慨我們銘記在心，謝謝台灣。」

烏克蘭在台僑民代表安多利表示，許多烏克蘭男性已經上場保衛家園，烏克蘭仍頑強抵抗，「就算沒有武器我們也會持續戰鬥」，目前俄國未能拿下任何主要城市，而「普丁的所作所為，只會讓我們更加團結」。他呼籲國際給與國際更多協助，並對俄國進行制裁，讓烏國可以撐得更久，他也再次感謝台灣暖伸援手。

賑災基金會的烏克蘭專戶資訊如下：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行

銀行帳號：102-005-124-619