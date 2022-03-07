昆士蘭豪雨引發洪災 外交部：無國人傷亡受困

澳洲昆士蘭豪雨引發洪災，外交部今（7）日表示，幸無國人傷亡、受困。（圖／美聯社） 澳洲昆士蘭豪雨引發洪災，外交部今（7）日表示，幸無國人傷亡、受困。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）澳洲昆士蘭州東南部因連日豪大雨，首府布里斯本更創下百年單日最高降雨量紀錄，洪水災情導致數千人緊急撤離，外交部指出，幸無國人或台商因洪災傷亡受困，惟駐布里斯本辦事處因受災暫停對外開放，領事服務改至「昆士蘭台灣中心」辦理。

外交部今（7）日表示，昆州東南部自2月26日起陸續傳出洪水災情，淹水面積高達3.4萬平方公里，布里斯本市中心也有多處積水，數千人緊急撤離。澳洲媒體報導，受災人數已近2萬人，至今有11人不幸罹難，災情導致相關損失預計將高達數十億澳元。

外交部引述駐布里斯本辦事處指出，目前無國人或台商因洪災傷亡或受困。目前大布里斯本地區部分街道仍因積水或災後清理，交通略受影響，仍請外出時務必小心。

駐布里斯本辦事處所在辦公大樓電梯設備因受洪災影響，日前進行安檢維修暫停對外開放，惟駐處已將領事服務暫時移至「昆士蘭台灣中心」辦理。駐處將在辦公大樓開放出入，且經檢視電梯運作正常後，預定於3月9日重新開放領務大廳服務民眾。詳細情形請見駐布里斯本辦事處官網相關公告（http://roc-taiwan.org/aubne)；如有不便之處，敬請見諒。

外交部呼籲，國人如在當地遭遇急難需要緊急協助，請即撥打駐布里斯本辦事處（轄區昆士蘭州、北領地）緊急聯絡電話：+61-437921436；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。