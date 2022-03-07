Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

3/7台灣本土+2　與屏東旅遊團群聚衍生相關　另有27例境外移入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/07 14:19
3/7台灣本土+2　與屏東旅遊團群聚衍生相關　另有27例境外移入

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增29例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及27例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲，居住地台南，皆與屏東旅遊團群聚衍生有關。

3/7台灣本土+2　與屏東旅遊團群聚衍生相關　另有27例境外移入

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、8例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自越南(8例)、英國、柬埔寨及馬來西亞(各2例)、巴布亞紐幾內亞、愛爾蘭、印尼、泰國及瑞士(各1例)移入，另8例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年3月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,453,315例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,432,364例排除)，其中20,869例確診，分別為5,351例境外移入，15,464例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
屏東
台南

相關新聞

〈時評〉不解決爭議 「線民」執政將坐立難安
〈時評〉不解決爭議 「線民」執政將坐立難安
2022/03/03 17:21
【備戰2022】台灣民進黨中執會通過黃偉哲、陳其邁、翁章梁徵召案　國民黨拚3月底完成艱困選區提名
【備戰2022】台灣民進黨中執會通過黃偉哲、陳其邁、翁章梁徵召案　國民黨拚3月底完成艱困選區提名
2022/03/02 21:02
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
2022/02/16 17:42
台南+2！確診父子檔隔離期違規　診所接觸確診足跡曝光
台南+2！確診父子檔隔離期違規　診所接觸確診足跡曝光
2022/02/13 19:54
台灣獨家體驗名畫修復！奇美博物館推線上課程　募資期間推出超級優惠
台灣獨家體驗名畫修復！奇美博物館推線上課程　募資期間推出超級優惠
2022/02/13 17:15

更新時間 : 2022-03-07 15:11 GMT+08:00

最受歡迎

台灣能幫忙！ 烏克蘭天冷缺物資 捐獻資訊看這裡
台灣能幫忙！ 烏克蘭天冷缺物資 捐獻資訊看這裡
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
台灣3/5新增8例本土確診 皆接觸過感染源不明確診者
台灣3/5新增8例本土確診 皆接觸過感染源不明確診者
台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」
台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
【更新】台灣國民黨中常委選舉結果出爐！立委傅崐萁獲最高票「有助鞏固朱立倫權力核心」
【更新】台灣國民黨中常委選舉結果出爐！立委傅崐萁獲最高票「有助鞏固朱立倫權力核心」
曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志
曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志
【俄烏戰爭分析】擔憂引發「第三次世界大戰」 北約還能做些什麼？　
【俄烏戰爭分析】擔憂引發「第三次世界大戰」 北約還能做些什麼？　
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
「2022內湖草莓季」3/5起跑　21家草莓園、交通資訊看過來！
「2022內湖草莓季」3/5起跑　21家草莓園、交通資訊看過來！
"