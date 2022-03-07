慈濟暖心伸援手 波蘭志工援助烏克蘭難民

慈濟志工獻愛心，分送物資供逃難到波蘭的烏克蘭民眾急用。（圖／中央社） 慈濟志工獻愛心，分送物資供逃難到波蘭的烏克蘭民眾急用。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）俄國入侵，百萬烏克蘭難民湧入波蘭。當地人自發開放家中供難民居住，慈濟波蘭志工也已攜首批物資前往政府指定地點發放，慈濟也架設專案捐款網站，將台灣愛心遠播歐洲。

慈濟在波蘭的志工攜丈夫，在當地購買大米、麵條、牙刷牙膏等民生物品共百份，送達當地政府提供地點發放。然而現場來了150戶人家，供不應求。志工指出，難民多為老弱婦孺，尤缺尿布和小玩具供應三歲以下幼童。

慈濟也傳回波蘭當地的現況，向難民敞開懷抱的波蘭，不僅打開國界，居民更發揮人道救援精神，敞開自家歡迎烏克蘭人居住。相較於收容中心衛浴設備不足、居住空間也相對無隱私，難民投宿一般家庭也更方便。

至於波蘭當地救援情況，在烏國難民最多的盧布林地區，慈濟大學畢業校友協助慈濟正在與紅十字會合作，發放毛毯等物資。至於在斯塞新地區，慈濟透過英國志工牽線當地志工，由由當地志工聯繫當地烏克蘭基金會，集結物資與協助安置難民。此外，在英國的慈濟人也備齊900條毛毯與1200聊圍巾準備運往波蘭發放。

慈濟基金會指出，將在盧布林、波茲南、斯塞新三處進行人道救援物資發放，並聯繫當地全國性賣場，討論合作購物券，維護難民購買的自主性與尊嚴，以及提升救援效率。

慈濟也架設烏克蘭專項捐款網站，盼能為戰火中受難的烏克蘭帶去台灣的點滴愛心與溫暖。