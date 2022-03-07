中台灣出租套房大火釀6死6傷　檢方：3具遺體焦黑無法辨識

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台中市出租公寓昨(6)天發生火警，已釀6死6傷。

綜合媒體報導，台中市中區興中街出租套房公寓昨日下午4點30分發生火警，台中市長盧秀燕趕抵火場表示關心，「這起火警造成重大死傷，就連莊姓女房東本身也燒傷送醫，還有29名住戶無家可歸，目前由區公所協調飯店來安置。」

該棟大樓是地下1層地上7樓的RC構造建物，過去曾被稱做「偷情飯店」，後來改成出租套房，租價格落在5千到7千元不等。火勢來的又急又快，整棟樓內部不斷悶燒更冒出濃濃黑煙，頂樓有民眾不斷揮衣求救，還有一位受困男子站在6樓鐵窗外，因受不了高溫及濃煙直接墜樓。

當地柳川里長蔡翠碧表示，莊姓女房東除收租維生外，常常在外撿資源回收，大量雜物堆放在一樓，該棟大樓被隔成41間出租套房，房東長期在樓梯間堆積回收物，常引發民眾反映要求環保局協助清理，懷疑因此阻擋民眾逃生造成逃生困難。3天前環保局才協助將1樓的大批回收物清除，否則火警恐怕更嚴重。

警方已於今天凌晨約談大樓莊姓女屋主，釐清火警發生原因，莊女也因火災受傷，她向警方供稱，當時聞到大樓有濃濃煙味，搭電梯要上樓查看就突然遭困住。

台中市消防局表示，消防隊員昨天救災時，發現大樓樓梯間堆滿雜物，除妨礙救災、影響居民逃生外，也助長火勢，並造成煙囪效應。另外，大樓每層樓直通的樓梯還裝設門板，也拖慢救災速度。

台中市政府昨日晚間發布新聞稿表示，有關中區興中街集合式住宅大樓火災事故，經查大樓領有使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。

台中市政府說明，涉及違建部分，都發局曾於民國98年4月2日查報，屋頂一層違建在案，屬既存違建；是否為日租套房，經查詢觀旅局未曾接獲民眾檢舉，從106年至110年期間，亦無裁罰紀錄。

中央社報導，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，媒體一度誤傳發現7具遺體，其中1具為羊屍，但經與台中市消防局、警方確認後，昨天從火場帶出的就是6具人體遺體。

卓俊忠指出，目前3名死者已確認身分，另外3人因遺體焦黑無法辨識，將採集去氧核醣核酸（DNA）進行身分比對。警方今天已陸續通知家屬製作筆錄，將盡快完成相驗程序，檢方也與警方、犯罪被害人保護協會成立「聯合服務處」，協助家屬後續處理。