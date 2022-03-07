烏國怒告俄侵略瞎扯「種族滅絕」 國際法庭今開聽證會

位於荷蘭海牙的聯合國國際法院（International Court of Justice）將於今（7）日針對俄烏戰爭召開聽證會。（圖／美... 位於荷蘭海牙的聯合國國際法院（International Court of Justice）將於今（7）日針對俄烏戰爭召開聽證會。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）烏克蘭狀告莫斯科策劃「種族滅絕」行動，並錯誤詮釋種族滅絕法以作為其入侵行徑辯護，要求聯合國最高法院作出緊急決定，令俄國停止立即軍事侵略行動，本案將於今（７）日舉行為期兩日的聽證會。

《路透社》報導指出，俄國總統普丁（Vladimir Putin）將俄國在烏克蘭的「特別軍事行動」，定調為「保護八年來遭受基輔政權欺凌與種族滅絕者」，即那些第一語言或唯一語言為俄語者，並稱其行動目的是為「烏克蘭的非軍事化和去納粹化」。

烏克蘭怒斥俄方種族滅絕的說法不實、錯誤詮釋，且在任何情況下都不能為其入侵行徑提供法律依據，並依1948年成立、1951年生效的《防止及懲治滅絕種族罪公約》，於2月26日向聯合國國際法院（International Court of Justice，ICJ）提出訴訟，指控俄國策劃「種族滅絕」行動，「故意殺害、嚴重傷害烏克蘭籍公民」。

國際種族滅絕學者協會（International Association of Genocide Scholars, IAGS）上週發布聲明，指普丁「盜用和濫用種族滅絕」一詞，主席歐布萊恩（Melanie O’Brien）向路透社表示，「完全沒有證據表明烏克蘭正在發生種族滅絕。」

聽證會將於台北時間今日下午5點開始，由烏方陳述案情，俄方則將隔日作出回應。俄羅斯駐海牙大使館尚未對本起訴訟作出回應。

這並非烏國首次將俄國告上國際法庭，2014年俄國吞併克里米亞，烏國向法院尋求臨時措施，國際法院命令雙方不要使爭端惡化。儘管國際法院的裁決具約束力，各國普遍都會遵循，然法院無直接的執行裁決的方式。