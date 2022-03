〈時評〉歷史的微風正吹撫著台灣

新時代的腳步已經大步跨出。隨著大瘟疫結束,在世界不同角落發出隆隆巨響。「烏克蘭危機」是對人類前途的大挑戰,不但是民主自由與專制獨裁的衝突,也是人性與無人性的抉擇。

美國前國務卿龐培歐(Mike Pampeo)在3月3日會見30多位台灣企業及專家代表時,揭示了這個時代最重要的價值觀:人性就是一切,說出了他任內致力提倡「國際宗教自由」的核心理念。他的講話很能代表他的信仰及實踐,對於當今世界的領導人戰略威懾(strategic deterrence )的弱化及風險感受(perception of risk)的鈍化,有深刻的批判。他在台灣的談話,開啟了一個全新時代的理念,他在公開演講時直接主張,美國應即刻在外交上承認台灣,且台灣人民值得得到世界的尊重,成為一個自由民主主權國家( “US should immediately recognize Taiwan diplomatically” and “The Taiwanese people deserve the world’s respect for a free, democratic and sovereign country),都是對未來的清晰指引。這將大大影響美國及世界未來政治變革。

這個新時代領導力正在台灣各個角落發生人心的變化。

最有意思的是,就在此時,柯建銘總召在FB上貼出《老友曹興誠從加拿大返國前 所傳來兩篇文章》,他說:「老曹與我是近40年老友,事業有成外,是興趣廣泛,思捷敏銳,具科技與人文思維,常關心國事、兩岸情勢,與世局變動,實熱情不減,退而不休,總在台灣關鍵時刻,以縱橫商場多年經驗,提出對台灣的諍言。」貼出兩篇極重要面對未來的見解。

其一是:「近年兩岸情勢緊張,經常有人問,如果大陸攻台,美國會不會派兵來台協防?」曹興誠先生詳述了他的精準觀察及分析,最後他結論「……現在的烏克蘭,自總統至七十多歲的婦女,都展示了保家衛國的強烈鬥志和勇氣,才贏得了舉世的同情和支持。如果烏克蘭的成年男人只知投降或逃跑,則不會得到許多國外的援助。」

所以他主張「……今天臺灣人不應該要求美國派兵,而應該要求政府提供場地及裝備,訓練成年人達到全民皆兵。這種訓練,應該直接去操控各種武器和裝備,不必再搞那些官僚無用的徵召、排隊、訓話、踢正步等等。台灣能夠做到全民皆兵,能夠展現高昂的自衛意志,美、日自然願意提供武器給台灣,並且可以協助提供訓練。」忠言直透骨髓。而且他更明白説出「……美國七十年來,一面警告中共不得對臺動武,一面派其海、空軍不斷在台海四周巡邏演習,並與台灣分享情報,使中共至今不敢越雷池一步。台灣有些政客,老是說美國不會派兵,難道就只有陸軍才算兵?海、空軍都不算兵?」曹興誠先生批判深刻而且有力:「如果美國派了海空軍協防台灣長達七十年,台灣還有人說美國沒有派兵,那是惡意破壞臺美關係;如果自己可以訓練出百萬精兵,還要求美國派陸軍來台,那就近乎無恥。」

柯總召貼出的第二篇曹興誠論述,更簡短直白:「普丁發動戰爭,意圖恢復歷史疆域而改變當今的世界秩序,是絕對的瘋狂。如果蒙古人要恢復他們極盛時期的統治範圍(包含整個俄羅斯),普丁會同意嗎?今天中共意圖以錯誤的歷史(所謂台灣自古即為中國領土),來改變兩岸互不隸屬的現實,較普丁更加瘋狂無理。」

這是很發人省思的當頭棒喝。

柯總召是民進黨領導層中,長期研究國際及中國問題的專家,他對中國民運也長期有深刻的瞭解。當烏克蘭危機啟動了全球新的形勢變化,而企業界已經有了自覺,他們已經不能故步自封於所謂「經濟泡泡」之中,不關心世局政治的「非經濟因素」擾動。他們都將是受害者。

曹興誠先生是企業界最早透視這個問題的先行者,他正在準備回台灣路上,他的好友柯總召在FB的貼文,正好就在龐培歐前國務卿訪台之時,歴史的巨輪就在他們的言談互動字裡行間緩緩的滾動了。台灣人感受到這樣的歷史吹撫的微風了嗎?