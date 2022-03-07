〈時評〉歷史的微風正吹撫著台灣

新時代的腳步已經大步跨出。隨著大瘟疫結束，在世界不同角落發出隆隆巨響。「烏克蘭危機」是對人類前途的大挑戰，不但是民主自由與專制獨裁的衝突，也是人性與無人性的抉擇。

美國前國務卿龐培歐（Mike Pampeo）在3月3日會見30多位台灣企業及專家代表時，揭示了這個時代最重要的價值觀：人性就是一切，說出了他任內致力提倡「國際宗教自由」的核心理念。他的講話很能代表他的信仰及實踐，對於當今世界的領導人戰略威懾（strategic deterrence ）的弱化及風險感受（perception of risk）的鈍化，有深刻的批判。他在台灣的談話，開啟了一個全新時代的理念，他在公開演講時直接主張，美國應即刻在外交上承認台灣，且台灣人民值得得到世界的尊重，成為一個自由民主主權國家（ “US should immediately recognize Taiwan diplomatically” and “The Taiwanese people deserve the world’s respect for a free, democratic and sovereign country），都是對未來的清晰指引。這將大大影響美國及世界未來政治變革。

這個新時代領導力正在台灣各個角落發生人心的變化。

最有意思的是，就在此時，柯建銘總召在FB上貼出《老友曹興誠從加拿大返國前 所傳來兩篇文章》，他說：「老曹與我是近40年老友，事業有成外，是興趣廣泛，思捷敏銳，具科技與人文思維，常關心國事、兩岸情勢，與世局變動，實熱情不減，退而不休，總在台灣關鍵時刻，以縱橫商場多年經驗，提出對台灣的諍言。」貼出兩篇極重要面對未來的見解。

其一是：「近年兩岸情勢緊張，經常有人問，如果大陸攻台，美國會不會派兵來台協防？」曹興誠先生詳述了他的精準觀察及分析，最後他結論「……現在的烏克蘭，自總統至七十多歲的婦女，都展示了保家衛國的強烈鬥志和勇氣，才贏得了舉世的同情和支持。如果烏克蘭的成年男人只知投降或逃跑，則不會得到許多國外的援助。」

所以他主張「……今天臺灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。這種訓練，應該直接去操控各種武器和裝備，不必再搞那些官僚無用的徵召、排隊、訓話、踢正步等等。台灣能夠做到全民皆兵，能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練。」忠言直透骨髓。而且他更明白説出「……美國七十年來，一面警告中共不得對臺動武，一面派其海、空軍不斷在台海四周巡邏演習，並與台灣分享情報，使中共至今不敢越雷池一步。台灣有些政客，老是說美國不會派兵，難道就只有陸軍才算兵？海、空軍都不算兵？」曹興誠先生批判深刻而且有力：「如果美國派了海空軍協防台灣長達七十年，台灣還有人說美國沒有派兵，那是惡意破壞臺美關係；如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。」

柯總召貼出的第二篇曹興誠論述，更簡短直白：「普丁發動戰爭，意圖恢復歷史疆域而改變當今的世界秩序，是絕對的瘋狂。如果蒙古人要恢復他們極盛時期的統治範圍（包含整個俄羅斯），普丁會同意嗎？今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較普丁更加瘋狂無理。」

這是很發人省思的當頭棒喝。

柯總召是民進黨領導層中，長期研究國際及中國問題的專家，他對中國民運也長期有深刻的瞭解。當烏克蘭危機啟動了全球新的形勢變化，而企業界已經有了自覺，他們已經不能故步自封於所謂「經濟泡泡」之中，不關心世局政治的「非經濟因素」擾動。他們都將是受害者。

曹興誠先生是企業界最早透視這個問題的先行者，他正在準備回台灣路上，他的好友柯總召在FB的貼文，正好就在龐培歐前國務卿訪台之時，歴史的巨輪就在他們的言談互動字裡行間緩緩的滾動了。台灣人感受到這樣的歷史吹撫的微風了嗎？