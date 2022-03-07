2022 台北國際烘焙暨設備展3月17日療癒開展

心情不好的時候，你最想來點什麼？如果…來個美味甜點犒賞自己，讓香濃的奶油入口、鬆軟的糕點潤喉，味蕾瞬間滿是甜香….那該有多療癒、多滿足啊！今年「2022台北國際烘焙暨設備展」即首度以「舒心烘焙，療癒你心」成為年度主題，邀請國人3月17日(四)~20日(日)一起來台北南港展覽館1館，體驗舒心烘焙所帶來的療癒快樂、尋找自己的療癒解方。

台灣烘焙大賞Top 30今年首創 一次蒐集頂尖烘焙美食

堪稱是亞洲烘焙界指標的台北國際烘焙展，不僅年年集結全台各家優質烘焙業者參加，今年更是盛大舉辦首屆「2021台灣烘焙大賞Top 30」，以網路搜尋量、討論度為開端，不限區域、品類、時節性，透過產學各界知名專業評審共同評選，並將在3月9日(三)於烘焙展活動官網及台北市糕餅商業同業公會官網上，公佈Top 30榜單，展現台灣烘焙創意及熱力。入圍品牌商品也將在展場中以專區展出，讓消費者可以一次逛遍台灣Top30烘焙美食。此外，展後也將於粉絲專頁延續舉辦「吃貨們站出來！2021台灣烘焙大賞Top 30踩點抽獎活動」，邀請烘焙粉們親臨店家現場、打卡參加抽獎，品嚐今年Top 30入圍品項！

烘焙療癒大調查結果公布 專屬療癒商品推薦大賞公開

針對此次展覽「舒心烘焙，療癒你心」的主題，主辦單位台北市糕餅商業同業公會特意於網路舉辦「烘焙療癒大調查」，透過2200位以上的網友線上問卷調查結果中顯示，台灣人需要食物療癒的壓力來源有近7成來自於職場，最有療癒感的口味前三名分別為起士乳酪、鮮果及巧克力風味；而綿密、多層次與酥脆三種特色則勢均力敵。值得一提的是，最有療癒感還是首重在味覺，占八成之高，其次才是視覺與嗅覺，可見在色香味之中，好吃才是王道！

在此次展前記者會中，台北市糕餅商業同業公會 周正訓理事長指出：「去年疫情期間，有很多的烘焙業者經歷虧損，因此公會特別強調，除了美味跟品質之外，數位轉型至關重要。」在記者會上也特別邀請十家具療癒代表性的烘焙品牌搶先曝光，專屬療癒商品推薦大公開，獲邀參加的業者有：躉泰食品、法蘭司烘焙、récolte 麗克特、胖鍋、鍋寶、丹麥之屋、查理布朗烘焙、甲電國際、ANKOMN、永良糖品等共十家。

各界好手齊聚一堂 爭奪多項參賽選拔

一向受到消費者歡迎的「2022台北國際烘焙暨設備展」，一直以來也是烘焙界的年度盛事，本次共361間廠商參展，現場有1342攤。許多國際性比賽的參賽資格選拔，也皆在烘焙展中舉辦，此次有「2023路易樂斯 福麵包賽亞洲區選拔賽-2022台灣區代表選拔賽」，以及位在新加坡舉辦之「2022 亞洲盃點心賽」，此賽為世界盃點心大賽的前哨戰，優勝者可取得進軍世界盃點心大賽的入場券。

而『2022年第21屆GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽』，則提供選手與國際接軌的學習舞台。除此之外，為了深耕烘焙產業，展覽也特別開放具有烘焙相關證照免費參觀及烘焙類別相關校系參訪優惠等措施。療癒要療進心坎裡，烘焙要烘進世界中，不管是喜愛糕點的粉絲們，或是有志發展烘焙界的高手群，別忘了來「2022台北國際烘焙暨設備展」共襄盛舉、一起被療癒！

更多2022台北國際烘焙暨設備展相關資訊，請上官網：https://www.tibs.org.tw/