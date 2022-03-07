菲律賓將承認台灣數位疫苗證明？菲駐台代表：3/8前有譜

菲律賓駐台代表費南德說，目前持台灣核發的疫苗接種證明入境菲國仍須隔離6天5夜，但台菲雙方預計8日前相互採認數位疫苗證明。 菲律賓駐台代表費南德說，目前持台灣核發的疫苗接種證明入境菲國仍須隔離6天5夜，但台菲雙方預計8日前相互採認數位疫苗證明。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）菲律賓駐台代表費南德日前說，由於台灣不是WHO會員，目前持台灣核發的疫苗接種證明入境菲國仍須隔離6天5夜，但台菲雙方預計8日前相互採認數位疫苗證明，即可解決這個問題。

中央社引述費南德說法，由於菲國政府跨部門抗疫工作小組將台灣列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）低風險的「綠色」地區，自台灣入境菲國旅客應無需隔離。

不過，費南德說：「問題在於台灣不是世界衛生組織（WHO）會員，你們沒有WHO的疫苗卡。所以我們試著說服我們的政府接受台灣的疫苗接種卡。」

他表示：「這項舉措是由台灣政府決定他們是否接受我們的疫苗卡。一旦它（菲律賓的接種證明）被接受，菲律賓自動就會接受你們的（接種證明）。」

費南德說，菲律賓需要台商來此親眼目睹這裡有哪些機會，也需要台灣旅客來觀光，因為疫情爆發前，台灣是菲律賓第5大旅客來源地。因此，徐佩勇和他都努力推動台菲互認疫苗接種證明和數位疫苗證明，「據我所知，事情會在週二（8日）前解決」。

他表示：「我們也期待台灣放寬隔離措施，因為即使我們開放邊境，台灣人也會對造訪菲律賓感到遲疑。因為他們回台灣後，仍然需要隔離。」

費南德說：「所以實際上球在你們手上，不在菲律賓手上。」