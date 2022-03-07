〈財經主筆室〉不僅台灣桃園機場日子難過　中、日、韓機場業績都很慘

桃園機場由於連續三年虧損，且舉債即將突破百億元， 可能讓桃機公司面臨成立11年以來首次破產危機， 但交通部已表示，桃機公司沒有破產問題，會協助辦理增資。其實， 不僅台灣的桃園機場因疫情導致營運陷入困境，就中、日、 韓等國主要機場，如今的日子都不好過，統統得舉債過日。

桃園機場統計，2019年每日出入境加過境人數有4,868萬人 ，2020年僅有743萬人，2021年旅客量僅剩2%， 人數崩跌至91萬人次。航班數量也從2019年26萬架腰斬連續 這兩年都只有10萬多架次。桃機公司2019年虧損19億元、2 020年虧損31億元，2021年預估還得虧損63億元。

香港機場管理局統計，2020年客運量大跌98.6%至80萬人 次，飛機起降量亦跌66.2%至近12.8萬架次， 導致營運盈轉虧，淨虧損約44億元(折合新台幣約157億元)； 而2021年香港國際機場客運量為140萬人次，年減84.7% ，詳細結算數字雖然還未出來，但營運結果不會太樂觀。

中國內地主要的機場包括北京首都機場、上海機場、 白雲機場及深圳機場等，因疫情大幅削減民航客運量， 在國內線客運量大幅波動，國際線尚未開放業務情況下， 各機場經營管理備受壓力， 各家機場公司對去年營運是集體預估虧損。

北京首都機場公司2020年結算虧損達20.35億元人民幣（約台幣91億元）， 日前最新公告2021年預估淨虧損將達20.9~21.5億元人 民幣區間。上海機場則預估，2021年將繼續虧損，淨虧損約16 .4~17.8億元人民幣左右。

位在廣東的白雲機場發布的業績預報亦指出，2021年預計虧損約 3.81~4.65億元這個區間，較前一年度的虧損金額再擴大； 深圳機場預估營運也是虧損，2021年預計虧損2,550萬元至 5,080萬元人民幣。

中國上述機場均為公司制的上市公司， 受到業績出現巨大虧損利空壓力下， 公司股票市值在去年一整年也都出現不同程度的下降。據統計，20 21年全年上海機場市值蒸發了近四成最高，其次為北京首都機場的 -26%，白雲機場的-15%及深圳機場-10%。

同樣觀察日本成田機場公司，在2019年還有淨利244億日圓， 但受到新冠肺炎疫情衝擊下，重創日本的航空業， 在起落航班銳減下，出現自2004年民營化16年以來首次的赤字 ，2020年全年虧損達到783億日圓(約新台幣214億元)； 根據成田機場去年11月公佈的最新期中決算顯示， 其去年上半年的虧損額仍高達230億日圓(約新台幣55.98億 元)。

至於韓國的仁川機場2019年客流量達7,100萬人次，為2001年開航以來最高紀錄。但受疫情影響，2020年客流量僅為1,200萬人次，是前一年的6分之1，去年前7月的客流量更降至147萬人次，僅為2019年的3%。

2019年仁川機場利潤曾達8,634億韓元，2020年卻出現虧損4,229億韓元，為17年來首次出現赤字。2021年旅客需求仍未出現恢復跡象，預估虧損將進一步擴大，赤字可能較前一年度倍增，達到8,600億韓元(約200億元台幣)左右。