【俄烏戰況 第11日】俄國屢遭指控攻擊平民區釀數人死亡 外交斡旋持續進行

基輔西郊城市伊爾平（Irpin）的橋墩被俄軍炸毀。（圖/路透社） 基輔西郊城市伊爾平（Irpin）的橋墩被俄軍炸毀。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）俄烏開戰來到第11天，俄國不斷轟炸烏克蘭居住地區，世衛證實烏克蘭醫療中心遭攻擊，CNN更指出基輔西郊城市一個平民撤離通道今（6日）遭砲擊，疑釀3死，與此同時土俄總統有通話，以烏領導人也再度對談。

綜合媒體報導，英軍情報單位曝俄羅斯正透過對數個地點的居住地區發動攻擊作為烏克蘭強烈抵禦的回應，包括在哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）和馬立波（Mariupol）。

不只如此，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天也在推特證實，烏克蘭的醫療衛生中心遭到「數次」攻擊，釀成數人傷亡，其他類似攻擊事件正在調查中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭首都基輔西郊城市伊爾平（Irpin）有一群民眾正依序通過平民撤離道的檢查站，卻有一枚砲彈落下，根據在場媒體說法，至少有3名平民喪生，包括2名兒童。

至於俄方，烏克蘭軍方參謀部今天表示，自從俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略以來，已有高達11000多名俄軍陣亡。

此外，路透社報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說，俄國武裝部隊會繼續空襲烏克蘭的軍用基礎設施，且俄國火箭部隊也已摧毀了烏克蘭控制的一套S-300飛彈系統，過去24小時俄方一共擊落10架烏克蘭飛機和直升機。

與此同時，和這場戰事相關的外交斡旋也持續進行中。俄羅斯新聞社指出，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天和俄羅斯總統蒲亭通話討論烏克蘭戰事。以色列總理班奈特的發言人也說，班奈特和烏克蘭總統澤倫斯基談話。