中國怎麼看烏俄戰事？日本學者：應不會急著犯台

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）烏俄戰爭開打後，外界對於中國可能透過觀察國際對烏俄戰事的反應，來決定是否要進犯台灣有諸多質疑，對此，日本學者認為中國眼見各種國際制裁，加上短期入侵非易事，可能不會急著犯台。

烏俄戰爭致使台海情勢受到國際矚目，同時也波及到日本沖繩等具備戰略位置的島嶼，日本沖繩時報報導，日本沖繩國際大學副教授野添文彬說，中國看到俄羅斯因為入侵遭受全球各國批判，及看到烏克蘭現狀，明白要在短期內入侵領土並非易事等，急著犯台的可能性應該不會升高。

不過也有專家指出，犯台時間可能延後。至於使用何種方式攻擊台灣或沖繩，日本軍事記者小西誠認為，近代戰爭以發射飛彈為主，一旦發生事態的話，這些島嶼將成攻擊標的。中國看到俄羅斯入侵烏克蘭，最大的重點應在飛彈攻擊及其帶來的傷害。

小西說，一旦台灣發生事態，沖繩美軍及自衛隊設施都將成為共軍攻擊目標，預想中國不僅會從地面發射飛彈，還會從航機及艦艇上發射精準度較地面發射來得低的飛彈，屆時波及民宅等處的情況令人憂慮。

不過國立台灣師範大學政治學研究所東亞學系教授范世平認為，台灣若被中國佔領，就等於美國失守第一島鏈，關島、夏威夷成為首要威脅，甚至會威脅到美國本土，也就是台灣具備第一島鏈重要位置，台灣問題已經國際化。