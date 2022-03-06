北韓不甩全球反戰意識 南韓總統大選前又試射彈道飛彈

韓國首爾民眾在電視上看著北韓在東海岸發射彈道導彈的新聞報導。（圖/路透社） 韓國首爾民眾在電視上看著北韓在東海岸發射彈道導彈的新聞報導。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）北韓國營媒體今(6日)報導，政府針對其偵察衛星系統進行了「另一次重要測試」，不過南韓表示那是又一次的彈道飛彈試射，由於南韓總統大選即將到來，北韓此動作的時機備顯敏感。

根據路透社，北韓中央通信社（KCNA）指出，在偵察衛星系統發展計畫下，北韓國家宇宙開發局（National Aerospace Development Administration）和國防科學院（Academy of Defence Science）5日進行了另一次重要測試。

與2月27日最後一次測試的一樣，北韓中央通信社沒有詳細說明發射使用的火箭類型，但韓國當局表示，這似乎是一枚彈道飛彈，且是從平壤的國際機場附近地區發射的。

此次發射引起了美國、韓國和日本政府的譴責，他們擔心北韓正準備在未來幾個月內進行另一次重大武器試驗，也讓9日即將舉行總統大選的南韓感到緊張。

中央社指出，北韓的軍事偵察衛星的發展與近來測試的極音速武器，都是領導人金正恩去年列舉的重要國防計畫。

南韓梨花女子大學北韓研究學者則認為，在全球屏息關注烏克蘭局勢之際，北韓不希望受到冷落。因此平壤當局可能會希望在能吸引最多注意力的時間和環境下進行發射。

對此，南韓執政黨候選人李在明的最高外交政策顧問告訴路透社「任何衛星發射都會帶來嚴重的影響，因為它與發射洲際彈道導彈的技術相同。」